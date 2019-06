Haren. Die Bauunternehmung Knoll, Haren, hat eine Niederlassung in Gescher im Münsterland eröffnet. Damit einher geht eine Erweiterung der Leistungsbereiche und Kundensegmente .

Bauen für die Zukunft – Und das alles mit der Erfahrung eines Traditionsunternehmens. So lässt sich laut einer Pressemitteioung des Unternehmens der Kompetenzkern der Knoll GmbH & Co. KG beschreiben. Als emsländisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Haren ist Knoll mit 300 Angestellten in der Baubranche tätig.

seit 60 Jahren am Markt

Der Fokus liegt zum einen auf Projekten für die Industrie- und Energiewirtschaft, zum anderen werden Aufträge für gewerbliche und öffentliche Kunden realisiert. Das Unternehmen bewegt sich dabei in den Bereichen Industriebau, Erd-, Tief- und Straßenbau, Infrastrukturmaßnahmen, Wasserbau sowie Hoch- und Schlüsselfertigbau. Die Werte und das Wissen aus über 60 Jahren unermüdlichen Bauens haben das Unternehmen nach eighenen Angaben „zu einem verlässlichen Partner für Bauprojekte fast aller Art“ gemacht.

Knoll eröffnete mit einem Tag der offenen Tür die Niederlassung in Gescher. Geschäftsführer Gerhard Knoll und Standortleiter Jörg Pferdmenges begrüßten unter den Gästen Thomas Kerkhoff, Bürgermeister der Stadt Gescher, Vertreter der Banken, Kunden und Lieferanten sowie Beschäftigte und Freunde des Unternehmens.

Direkt an der A 31

„Mit dem neuen Standort im Industriegebiet Süd, Schuckertstraße, direkt gelegen an der Autobahn A 31, wird ein erfahrenes Team aus 30 Beschäftigten zukünftig Kundennähe auch fernab vom Emsland vor allem im Ruhrgebiet, Münster- und Rheinland, aber auch auf überregionaler Ebene umsetzen“, erklärte Knoll. Eine Kernkompetenz des Standortes werde in der Realisierung von Bodensanierungsmaßnahmen, Erd-, Kanal- und Tiefbaumaßnahmen liegen, die die bisherigen Leistungsbereiche und Kundensegmente optimal erweiterten. „Erste Aufträge wurden für den Standort bereits akquiriert“, sagte er.