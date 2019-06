Haren. Der Bau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Dörpen/West - Niederrhein geht voran. Jetzt läuft der Endspurt für die Erdkabelpilotstrecke zwischen Haren-Dankern und Segberg.

Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT geht in die finale Phase des Erdkabelbaus. In diesen Tagen wurden die ersten stromführenden Kabel in die Leerrohre gezogen, die in die inzwischen rückverfüllten Kabelgräben eingebaut wurden. Zum großen Teil ist von der ehemaligen Baustelle nichts mehr zu erkennen, die Äcker sind bestellt und nur noch jene Gruben sind zu sehen, von denen aus die Kabel eingezogen und miteinander verbunden werden. Diese Verbindungspunkte sind die sogenannten Muffenstandorte und Kabelübergangsanlagen, an denen das Erdkabel in die Freileitung übergeht.

Insgesamt liegen zwölf Leerrohre auf den drei Kilometern zwischen Dankern und Segberg, je sechs in einem Kabelgraben. Damit werden auf der Strecke insgesamt 36 Kilometer Kabel verlegt. Ein Kilometer Kabel wiegt dabei etwa 48 Tonnen, sodass auf der drei Kilometer langen Erdkabelstrecke rund 1700 Tonnen lasten.

Beim Kabelzug wird von einem Ende aus ein Drahtseil durch das Leerrohr geführt und am Austritt mit dem Kabel verbunden, das auf dem Spezialfahrzeug auf der rund 4,5 Meter hohen Trommel lagert. Danach wird das Kabel per Winde direkt vom Lkw aus durch das Rohr gezogen. Pro Tag werden zwei Trommeln abgespult, also zwei Kilometer Kabel verlegt. Rechnet man die Feiertage im Juni hinzu, wird der Kabelzug Ende Juni abgeschlossen sein.