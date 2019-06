Haren Getreu dem Motto „Klein aber fein“ haben die beiden Bands Great Escapes aus Spelle und Western Settings aus San Diego ein Punkrockkonzert in gemütlicher Atmosphäre auf dem Harener Kulturschiff „Blaue Donau“ gegeben.

Bereits seit Anfang des Jahres nutzt der Verein Klangkultur Emsland e.V. die „Blaue Donau“ im Rakener Hafen als Veranstaltungsort für Konzerte und Lesungen. Der Fokus liegt dabei ausdrücklich nicht auf Massenkompatibilität, sondern auf hochwertigen Spartenevents. Der Veranstaltungsraum im Unterdeck des Kulturschiffs ist dementsprechend nicht besonders groß, bietet aber gemütliche Wohnzimmeratmosphäre, auch wenn ein Konzertabend mal nicht ganz ausverkauft ist.

Auf Initiative des Vereins Klangkultur und der Veranstaltungsgruppe Manatee Entertainment stand nun Punkrock auf dem Programm und als erste Band waren die Great Escapes aus dem Emsland zu Gast. Das Trio präsentierte in einem halbstündigen Set Punkrock mit deutschen und englischen Texten sowie deutlichem Emo-Einfluss und gab damit einen guten Opener ab.

Im Anschluss folgten die Western Settings aus San Diego, die auf ihrer Europatour Station in Haren machten. Dem Quartett steckte zwar noch die siebenstündige Anfahrt aus Kopenhagen in den Knochen, was die Amerikaner sich aber kaum anmerken ließen. Sänger und Bassist Ricky Schmidt überbrückte die Distanz zum Publikum direkt, indem er seinen Wirkungskreis einfach vor die Bühne verlegte.

Die Band bot eingängigen Punk mit poppigen Melodiebögen und hymnischen Refrains, der mit Leidenschaft vorgetragen wurde und aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ordentlich krachig rüberkam. Dass die Western Settings aber nicht nur die lauten sondern auch die leisen Töne beherrschten, bewiesen sie in ihrer einstündigen Show mit einer Akustikeinlage, als kurzzeitig ein Kabelbruch und Saitenwechsel überbrückt werden musste.

Zwar hätte das Konzert noch den ein oder anderen zusätzlichen Besucher verdient gehabt, am Ende stand aber ein gelungener und angenehmer musikalischer Abend. Das Programm auf der „Blauen Donau“ setzt sich in den kommenden Wochen fort: Am 5. Juni wird eine Kulturkneipe mit einem Akustikkonzert der US-Band Kali Masi stattfinden. Am 29. Juni werden in Raken schließlich noch She’s A Woman aus Berlin zu Gast sein, unter Mitwirkung von Bandmitgliedern von Swamphead, El*ke und Bollmer. Alle Infos und Tickets für zukünftige Veranstaltungen sind im Internet zu finden unter: www.klangkultur-emsland.de.