Symbolfoto: imago stock&people

Haren/Lohne. Am Dienstagabend kam es laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19.10 Uhr am Advokatweg in Lohne (Oldenburg) zu Streitigkeiten zwischen einem 44-jährigen Lohner und einem 32-Jährigen aus Haren. Im Verlauf der Streitigkeiten verletzte der 44-Jährige den 32-Jährigen mit einem Messer am Hals.