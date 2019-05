tbHaren Markus Honnigfort bleibt weitere acht Jahre Bürgermeister in Haren. Wenige Stunden nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse am späten Sonntagabend war der alte und neue Amtsinhaber am Montag froh über das eindeutige Votum. Eine gewisse Anspannung sei abgefallen, berichtete Honnigfort.

Sein bestes Ergebnis hat er übrigens im Wahllokal Schützenhalle Wesuwe-Moor erzielt: 90,63 Prozent der Stimmen konnte er dort auf sich vereinigen. Herausforderer Georg Berenzen kam dagegen in Emmeln zu seinen besten Ergebnissen und erzielte in der Gaststätte Niemeyer, im Pfarrheim und in der Josefschule rund zwei Drittel der Wählerstimmen.

Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es in der Oberschule Haren mit nur 38,27 Prozent, die höchste mit 63,21 Prozent in Landegge. Insgesamt lag sie bei 56,8 Prozent und damit deutlich höher als 2011, als nur 50,7 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Honnigfort sieht den Grund für das gestiegene Interesse auch in der massiven Werbekampagne für die zeitgleich stattfindende Europawahl, die dann auch auf kommunaler Ebene für mehr Beteiligung sorgte. Brexit, die Zukunft Europas oder Klimawandel hätten die Menschen an die Urnen gebracht.

Infolge der höheren Wahlbeteiligung haben beide Kandidaten auch in Summe deutlich mehr Stimmen erhalten als 2011: Markus Honnigfort steigerte sich von 7077 auf 8033 Stimmen, Georg Berenzen übertraf das Ergebnis von Ulrich Wilde von damals 2157 Stimmen ebenfalls deutlich und kam auf 2950.

1313 Harener nutzten ihr Recht auf Briefwahl, das sind 11,8 Prozent der insgesamt 11096 Wähler. Immerhin 8433 Menschen ignorierten die Wahl und folgten einem langjährigen Trend auf kommunaler Ebene, den auch Markus Honnigfort beobachtet hat und die er bedauert: „Landrat, Bürgermeister oder Stadtrat entscheiden über die Dinge, die die Bürger direkt vor Ort angehen“, sagte er am Montag. Deshalb sei er froh über die höhere Wahlbeteiligung, hätte sich aber noch deutlich mehr gewünscht. 103 abgegebene Wahlzettel waren ungültig.

Bei der Europawahl sah das Ergebnis für die beiden großen Parteien in Haren deutlich schlechter aus. Nur 52,5 Prozent stimmten für die Christdemokraten und 14,9 Prozent für die SPD. Dafür schafften die Grünen 13 Prozent, die AFD 6. Die Wahlbeteiligung lag mit 63,5 Prozent deutlich höher als bei der Bürgermeisterwahl, was daran liegen dürfte, dass das Mindestwahlalter bei der Europawahl auf 18 Jahre festgelegt ist, das bei der Bürgermeisterwahl aber auf 16.

Anzeige Anzeige

Bei der gleichzeitig am Sonntag abgehaltenen Landratswahl kam der CDU-Bewerber Marc-André Burgdorf in Haren auf 63,2 Prozent, seine SPD-Konkurrentin Vanessa Gattung auf 27,9 und Einzelbewerber Georg Hennekes auf 8,9 Prozent.

Markus Honnigfort rief am Montag dann schon wieder die Pflicht. Am späten Vormittag besuchte er das Schützenfest in Erika – dienstlich, wie bei allen anderen Schützenfesten. Und am Nachmittag stand die Sitzung der CDU-Fraktion an.