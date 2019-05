Haren. Markus Honnigfort bleibt Bürgermeister der Stadt Haren. Der 54-Jährige CDU-Mann erhielt am Sonntag 73,14 Prozent der abgegebenen Stimmen. Herausforderer Georg Berenzen (SPD) landete dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge bei 26,86 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,8 Prozent.

