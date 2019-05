Haren. Mit Festreden, einem Gottesdienst, der Segnung des Gebäudes und der offiziellen Schlüsselübergabe ist das neue Bischof-Demann-Haus in Haren als Gemeindezentrum der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus feierlich eingeweiht und eröffnet worden.

Der Saal des neuen Gemeindezentrums füllte sich lange vor Beginn der offiziellen Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen und Gemeindemitgliedern. Günter Bültel, Pfarrer der St.-Martinus-Kirchengemeinde, freute sich über das große Interesse. „Nach einem Jahr Bauzeit können wir dieses schöne Gebäude nun in Betrieb nehmen“, sagte er und nahm die Feierstunde zum Anlass, um den vielen Menschen zu danken, die sich für den Bau des Gemeindezentrums eingesetzt hatten.

Besonders die ehrenamtlichen Helfer hob er lobend hervor. „Der Kirchenvorstand und der Gemeinderat haben sich intensiv um die Planung und die Begleitung der Bauarbeiten bemüht und haben so den Bau dieses Gebäudes möglich gemacht“, so der Pfarrer. „Ich weiß, wie viel die ehrenamtlichen Helfer in den vergangenen Wochen auch beim Umzug gearbeitet haben. Dafür möchte ich allen herzlich danken“, sagte Bültel und ergänzte mit Blick auf die Menschen, die zukünftig im Gemeindehaus ehren- und hauptamtlich tätig sind: „Sie sind es, die dieses Haus mit Leben füllen werden. Sie sind die lebendigen Steine dieses Hauses.“

Multifunktionales Konzept

Thomas Honnigfort, Vorsitzender des Kirchenvorstands, blickte auf die Planungs- und Baugeschichte. Zwar sei das neue Bischof-Demann-Haus kleiner als das alte Gemeindezentrum. Das Gebäude zeichne sich aber durch ein multifunktionales Konzept aus und werde generationsübergreifend genutzt. „Es gibt Räume für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter, für Vereine, für junge Menschen und für die Älteren. Jeder Raum ist barrierefrei zugänglich. Wir haben an alle gedacht“, so Honnigfort, der die gute Zusammenarbeit mit dem Bistum sowie mit den beteiligten Unternehmen lobte.

Sein Dank galt den ehrenamtlichen Helfern und den Förderern. So habe die Stadt Haren und dem Landkreis Emsland je 200.000 Euro bewilligt. „Vom Amt für Regionale Landentwicklung kam dann die Zusage von Fördergeldern in Höhe von 250.000 Euro aus dem ZILE-Programm“, berichtete Honnigfort. Einen besonderen Dank sprach er Pfarrer Bültel für dessen Unterstützung aus.

Nachhaltig und barrierefrei

Rolf Steffens vom ausführenden Architekturbüro RS Quadrat berichtete, dass der Anspruch bei der Planung des Gebäudes darin bestanden habe, nicht nur schön, sondern auch nachhaltig und barrierefrei zu bauen. Laut Steffens konnte das ehrgeizige Bauprojekt „durch ausgezeichnete termin- und fachgerechte Arbeit der beauftragten Unternehmen“ und dem engagierten Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer realisiert werden. „Nach nunmehr acht Jahren Planungszeit und 16 Monaten Bauzeit bin ich froh, dass ich mit Stolz den Schlüssel an den Bauherrn übergeben darf“, sagte der Architekt und überreichte als symbolische Geste einen silbernen Schlüssel an Bültel, Honnigfort und Diakon Antonius Otten.

Grußworte des Bistums Osnabrück richtete Birgit Völler aus. Sie erklärte mit Blick auf alle Beteiligten: „Sie haben viel Zeit investiert und ein zukunftsweisendes Gemeindezentrum geschaffen. Sie können darauf stolz sein.“ Harens Bürgermeister Markus Honnigfort lobte die gelungene architektonische Gestaltung des Gebäudes, das den Martinusplatz und die Lange Straße optisch aufwerte und somit eine gute städtebauliche Lösung für dieses Areal darstelle. „Vom Bau des Gemeindezentrums profitieren außerdem viele Menschen. Das liegt ganz im Interesser der Einwohner unserer Stadt“, so der Bürgermeister.

„Idealfall eines Gemeindezentrums“

Marc-André Burgdorf, Dezernent beim Landkreis Emsland, lobte das Engagement der Kirchengemeinde und zeigte sich begeistert vom multifunktionalen Konzept des Bischof-Demann-Hauses. „So stellen wir uns den Idealfall eines Gemeindezentrums vor. Ich wünsche allen, dass an diesem Ort Begegnungen stattfinden und dass hier Kirche gelebt wird“, so Burgdorf.

„Sie haben hier ein ganz tolles Gebäude im Schatten des Martinusdoms“, stellte der Landtagsabgeordnete Bernd Carsten Hiebing (CDU) fest. Das Gemeindezentrum mit seiner beeindruckenden Architektur sei ein gelungenes Beispiel dafür, dass Haupt- und Ehrenamt, Kirche und Staat gemeinsam etwas schaffen könnten.

Zu Recht gefördert

„Bei uns setzen sich nur die Projekte durch, die besonders wichtig sind. Dieses Projekt zeigt hier und heute, dass es zu Recht eine Förderung von 250.000 Euro aus der ZILE-Richtlinie bekommen hat“, sagte Silvia Backers, Dezernatsstellenleiterin des Amts für regionale Landesentwicklung Weser-Ems. Das aus EU-Mitteln finanzierten ZILE-Programm unterstütze Maßnahmen und Projekte, in denen Gemeinschaft stattfinden und gelebt werden könne. Diese Maßgabe erfülle das Gemeindezentrum in Haren vollständig. „Ich wünsche Ihnen noch viele frohe Stunden in diesem Gebäude“, sagte Backers.

Einen „ganz herzlichen Gruß“ von der evangelischen Kirchengemeinde überbrachte Pastor Torben Rakowski. „Sie haben mit diesem Gemeindehaus einen wunderbaren Ort geschaffen, wo Menschen sich im Zeichen des Kreuzes versammeln können, wo Glaube gelebt werden kann und wo Glaube, Hoffnung und Liebe weitergegeben werden“, erklärte Rakowski.

Im Anschluss folgten ein Gottesdienst und die Einsegnung des Gemeindezentrums, der Jugendräume in Kellergeschoss sowie der im Gebäude untergebrachten der Bücherei und der Seniorenwohnungen in den beiden oberen Geschossen durch Pfarrer Bültel. Danach durften interessierte Besucher das Haus besichtigen.