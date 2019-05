Haren. Zu einem Basar hatten Annelene Wilming und Almuth Vahle im Frühjahr ins Pfarrheim nach Haren-Emmeln eingeladen. Jetzt spendeten sie den Erlös in Höhe von 2350 Euro zu gleichen Teilen dem Krebsfonds des Meppener Ludmillenstifts und der Kirchengemeinde Emmeln.

Basteln und Nähen sind eine große Leidenschaft von Annelene Wilming und Almuth Vahle. Jede freie Zeit nutzen die Emmelnerinnen, um Dekoratives für Haus und Garten anzufertigen. Bereits auf dem Weihnachtsmarkt 2018 verkauften sie erfolgreich ihre Basteleien. Den damaligen Erlös in Höhe von 1320 Euro spendeten sie für das neue Pfarrheim.

Im Januar entschlossen sich die beiden dann, gemeinsam einen Basar im Frühjahr zu veranstalten, um möglichst viele Artikel für einen guten Zweck zu verkaufen. Schnell wurden weitere Unterstützer gefunden. Dass die Produkte auf reges Interesse während des Frühlingsbasars im gerade erst neu errichteten Pfarrheim stießen, freut sie umso mehr. Eine Vielzahl an Leuten kam, kaufte und nutzte die Gelegenheit auch zu einem Klön bei Kaffee und Kuchen. Dankbar für die große Unterstützung blicken Vahle und Wilming deshalb auf den Basar zurück. Einige hatten Kuchen gebacken, andere sorgten für den Kaffeeausschank während des Basars. Auch dadurch kam ein ansehnlicher Betrag zustande. Dieser ging nun an zwei Einrichtungen.

Geld für Tilgung und individuelle Zuwendungen

So erhielt die Kirchengemeinde Emmeln 1175 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde die Arbeiten um das neue Pfarrheim an der St. Josefkirche beendet. Der Grundstein für das Projekt war bereits 2017 gelegt worden. Die Kirchengemeinde hatte sich dazu entschieden, das 45 Jahre alte bisherige Pfarrheim für die Erweiterung der Emmelner Kita abzureißen und an anderer Stelle neu zu bauen. Die Spende wird nun für die Tilgung des Eigenanteils, den die Kirchengemeinde aufbringen muss, genutzt.

Über eine Spende in gleicher Höhe durften sich ebenso Annelene Ewers sowie Anita Schepergerdes vom Krebsfonds des Ludmillenstifts Meppen freuen. Die Initiatorinnen des Emmelner Frühjahrsmarkts hatten im Winter bei einer Veranstaltung von den Landfrauen mehr über die Arbeit des Krebsfonds erfahren und sich deshalb zu einer Spende entschieden.

Der Krebsfonds unterstützt seit 2007 krebskranke Menschen und deren Familien finanziell mit individuellen Zuwendungen. Damit möchte die Einrichtung die Lebensumstände Betroffener verbessern und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Hier hilft der Krebsfonds, unbürokratisch und nah am Menschen. „Um das zu leisten sind wir auf Spenden angewiesen, jeder Cent kommt den Betroffenen zugute“, dankte Anita Schepergerdes für die Unterstützung.