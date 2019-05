Expertenkreis in Haren stärkt Drogenprävention MEC öffnen

Polizeihauptkommissar Thomas Hamm (sitzend links) und Erster Stadtrat Dieter Sturm (rechts) stellten dem Präventionsrat Drogen-Asservate des Landeskriminalamtes vor. Foto: Stadt Haren

Haren. Der Präventionsrat der Stadt Haren hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Drogenkonsum bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden beschäftigt. Polizeihauptkommissar Thomas Hamm warnte in diesem Zusammenhang vor den gesundheitlichen Risiken und den Folgen eines Ermittlungsverfahrens. „Ein Haschisch-Joint ist nicht nur eine Jugendsünde“, appellierte er besonders an die Eltern.