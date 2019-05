Haren. Auf dem Harener Kulturschiff Blaue Donau werden am Freitag, 24. Mai, zwei Punkrockbands zu Gast sein. Die Great Escapes aus dem südlichen Emsland eröffnen den Abend für die Band Western Settings aus San Diego. Der ausrichtende Verein Klangkultur Emsland hat in den kommenden Wochen weitere interessante Veranstaltungen in Planung.

Internationales Flair und eine energiegeladene Liveshow versprechen die Western Settings auf dem Kulturschiff Blaue Donau am 24. Mai. Das Quartett aus den Vereinigten Staaten befindet sich aktuell auf Europatour und macht auf dem Weg von Kopenhagen nach Bristol am Freitag Station in Haren-Raken. In gemütlicher Atmosphäre darf sich das Publikum auf poppigen Punkrock freuen. Den Abend eröffnen werden Great Escapes aus Spelle/Hopsten mit melodischem Emopunk.

Ausrichter des Konzerts sind Manatee Entertainment und der Verein Klangkultur Emsland, der für die kommenden Wochen weitere interessante Konzerte ankündigt. Auf dem Kulturschiff Blaue Donau wird am Mittwoch, 5. Juni, eine Kulturkneipe mit Kali Masi stattfinden. Die Band aus Chicago absolviert damit ein kleines Warm-up-Akustikkonzert für das am Folgetag stattfindende „Booze Cruise Pre Fest Vol. III“, das mit insgesamt vier Bands am 6. Juni im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam über die Bühne gehen wird.

Außerdem wird es wiederum auf der Blauen Donau am 29. Juni ein Konzert mit der Berliner Band She’s A Woman geben. Dabei dürfen sich die hiesigen Musikliebhaber auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus den Bands Swamphead, EL*KE und Bollmer freuen. Alle Informationen und Tickets für zukünftige Veranstaltungen sind im Internet unter www.klangkultur-emsland.de zu finden.