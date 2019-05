Haren. Der erste Sea Shepherd Charity Run am Harener Dankernsee hat Teilnehmer, Zuschauer, Helfer und Sponsoren gleichermaßen begeistert. Bei Temperaturen im 20-Grad-Bereich und Sonnenschein bot das Areal rund um den See optimale Bedingungen für das außergewöhnliche Sportereignis.

Dabei siegte ein Lokalmatador: Frank Gerdelmann lag bei den „Eliteläufern“ über die 21 Kilometer lange Hauptstrecke in 2 Stunden und 13 Minuten ganz vorne. Zweiter wurde Matthias Diepel aus Rheine vor dem Bruder des Siegers, Dirk Gerdelmann aus Haren.

Zufrieden zeigten sich die Organisatoren, berichtete Pressesprecher Carsten Haueis. Unter den etwa 1000 Teilnehmern waren 47 Prozent Mädchen und Frauen. 240 Teilnehmer wählten die lange 21 Kilometer lange Strecke. Insgesamt starteten 300 Kinder und Jugendliche bei den einzelnen Wettbewerben. 109 Teilnehmer kamen aus Haren, die restlichen Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Das Durchschnittsalter der Starter betrug nach Haueis` Angaben etwa 36 Jahre.

Neben Einzelstartern, ganzen Familien und 130 Schülern der Lingener Gesamtschule gingen Freundeskreise und Belegschaften mehrerer Firmen und Unternehmen an den Start der Laufveranstaltung. „Selbst Urlauber, die hier im Ferienzentrum sind, haben sich einen Startplatz gesichert“, sagte Carsten Haueis. Überhaupt lobte er das „gute Zusammenspiel “ zwischen den Urlaubern und den Helfern. Viele Feriengäste hätten sich in der Woche zuvor erkundigt, wofür die ganzen Vorbereitungen rund um den See waren und spontan ihre Hilfe angeboten.

Die Teilnehmer konnten zwischen Strecken über drei, fünf, sieben, 14 und 21 Kilometer wählen. 31 Teilnehmer gingen als sogenannte „Eliteläufer“ an den Start, die über die gesamten 21 Kilometer laufen und alle Hindernisse überwinden mussten. Ihre Wertung geht in einen überregionalen Wettbewerb ein.

Anspruchsvolle Strecke

Das Organisationsteam rund um den Initiator Bernd Lohmann hatte mit Helfern vom Harener Box-Club und dem TuS Haren eine anspruchsvolle Hindernisstrecke rund um den Dankernsee über Stock und Stein präpariert. Start war vor dem großen Sandberg am See. Das Ziel lag dann oben auf dem Sandhügel. Je nach Streckenlänge musste der Sandberg bis zu dreimal erklommen werden.

Weiter ging es durch Sand, Dreck und Wasser. Es musste geklettert, Hindernisse übersprungen, Schlamm durchquert und riesige Treckerreifen gewuchtet werden. Weitere Aufgaben waren Kletterübungen, Sandsäcke mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilo schleppen, einen Parcours absolvieren ohne einen leichten Stromschlag eines Weidezaungerätes zu erhalten, einen riesigen Strohballenhaufen überwinden, durch einen gefüllten Container klettern und sich über die Ladefläche eines Anhängers mit Widerständen zwängen. Eine Abkühlung gab es am Ende einer etwa 50 Meter langen Rutsche, die im See endete.

„Ein Glücksfall“

„Das Terrain rund um den Dankernsee sei ein Glücksfall für die Veranstaltung“, meinte Haueis, die große Sanddüne, der umliegende Wald, der See selbst mit seinen Ufern und Tiefen böten perfekte Möglichkeiten. „Wir sind sehr froh, dass Familie von Landsberg-Velen uns ermöglicht hat, unseren Lauf hier durchzuführen“, sagte der Pressesprecher.

Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen dieser Art, sei der SeaRun in Haren eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Das erwirtschaftete Geld soll für zwei gute Zwecke gespendet werden. Zum einen für den Förderverein der Johannesburg in Surwold und damit für die Förderung von Jugendlichen. Zum anderen geht das Geld an die Meeresschutzorganisation Sea Sheperd.

Viel Zustimmung gab es von den Teilnehmern. Ein Familienvater aus Fürstenau war mit „Kind und Kegel“ angereist. „Meine Frau und ich nehmen des Öfteren an Crossläufen und Marathonveranstaltungen teil“, sagte er. Der Vorteil bei der Veranstaltung in Haren sei, dass es für alle Familienmitglieder ein Angebot für entsprechende Läufe gebe.

„Wie im Film“

„Mega, wie im Film“, „tolle Streckenführung, spannende Hindernisse“ und „Spitzenorganisation“ waren nur einige Aussprüche der Teilnehmer. Immer wieder dankten sie den etwa 140 Helfern, die Streckenanweisungen gaben, die einzelnen Aufgaben erklärten oder nur mal kurz die Wasserflaschen während einer Übung festhielten. „Ihr macht das super, danke, dass ihr uns solch ein Event ermöglicht“, hieß es immer wieder.

Und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Der Helfer Tammo vom Harener Boxclub motivierte an seiner „Station“, wo es galt, riesige Treckerreifen umzuwuchten, auf eine ganz besondere Art und Weise. Jeder ankommende Teilnehmer wurde wortreich begrüßt. Wenn den Teilnehmern ein Seufzer nach der Erklärung der Aufgabe entwich, meinte Tammo nur kurz: „Zur Häckelstube geht es dort lang!“

„Noch einmal“

„Wir sollten Bernd Lohmann und sein Team überreden, dass noch einmal zu machen“, meinte Baron Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen am Rande der Siegerehrung. „Ich bin überwältigt vom Organisationstalent des gesamten Helferteams“, gestand der Baron. Die gesamte Veranstaltung habe sich „harmonisch und gut“ im täglichen Ablauf des Ferienzentrums eingegliedert, meinte der Hausherr.

Bei der Siegerehrung dankte Frank Gerdelmann den etwa 1000 Zuschauern, die „super angefeuert“ hätten. Die „tolle Strecke“ sei sehr anspruchsvoll. Auch der Zweitplatzierte Matthias Diepel war begeistert. Besonders der Sandberg am See habe ihn gefordert. „Da sind die Waden durch“, meinte der Extremsportler.

Initiator Bernd Lohmann dankte abschließend allen Helfern, Sponsoren und der Familie Landsberg-Velen dafür, dass die gesamte Veranstaltung „in familiärer und nicht kommerzieller Atmosphäre“ zum Erfolg wurde.