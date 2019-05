Haren. Die Stadt Haren hat den Zusatz „frauenORT Schwester Kunigunde“ erhalten. Damit ist Haren der 40. frauenOrt in Niedersachsen.

Die Feierlichkeiten zur Ernennung starteten am Kindergarten St. Elisabeth in Haren an der Kirchstraße mit der Enthüllung einer Gedenktafel. Danach fand ein Empfang mit 140 geladenen Gästen im Ratssaal statt.

Haren gehört nunmehr dem Netzwerk frauenORTE Niedersachsen an, das seit 2008 erfolgreich Spurensuche zu bemerkenswerten Frauen in der Landesgeschichte betreibt. Eine dieser Frauen ist Schwester Kunigunde, 1914 in Mesum als Theresia Schepers geboren und 1999 im Altenheim St. Loreto in Leer verstorben.

Emslanddom bewahrt

„Der Landesfrauenrat Niedersachsen e.V. würdigt mit der Bezeichnung ‚frauenOrt Schwester Kunigunde‘ das Leben und Wirken einer Ordensschwester und Pionierin sozialer und seelsorglicher Arbeit in der Schifferstadt“, sagte Marion Övermöhle-Mühlbach, die Vorsitzende des Landesfrauenrates. In Haren wird Schwester Kunigunde als „Heldin von 1945“ verehrt. Damals mussten die Harener ihre Häuser verlassen, da ein Beschuss des Ortes zu erwarten war. Schwester Kunigunde blieb aber in Haren und stieg am 8. April beherzt mit einem weißen „FriedensBetttuch“ auf den Turm der St. Martinuskirche, da die große Kuppel bereits unter Beschuss gestanden hatte.

So bewahrte sie den Emslanddom und den Ort Haren vor weiterer Zerstörung. Dass die Feierlichkeiten am Freitagnachmittag ihren Beginn am Kindergarten St. Elisabeth genommen haben, rührt daher, dass Schwester Kunigunde bereits im Alter von 22 Jahren von den Schwestern der Göttlichen Vorsehung als Leiterin dieses Kindergartens nach Haren geschickt wurde. Und so sangen bei der Enthüllung der Gedenktafel die Kindergartenkinder ihr zu Ehren das von den Kindergärtnerinnen geschriebene Lied „Starke Frauen…wie einst Schwester Kunigunde“. Pfarrer Günter Bültel, der die Ehrentafel segnete, und Claudia Balkenhohl, die stellvertretende Leiterin des Kindergartens, bezeichneten Schwester Kunigunde als eine Frau, die sich stets widerständig, tatkräftig und selbstbewusst gegen die Versuche der Nationalsozialisten, den katholischen Kindergarten zu schließen oder gleichzuschalten, gewehrt habe. „So möchten auch wir von der Kita St. Elisabeth an Schwester Kunigunde erinnern und sie ehren“, sagte Balkenhohl.

Historischer Rundweg

Vom Kindergarten gingen die Gäste „einen historischen Schwester-Kunigundeweg“ hin zum Rathaus der Stadt Haren, wo sie von Bürgermeister Markus Honnigfort begrüßt wurden. Der blickte auf „eine intensive Spurensuche durch die Mitglieder des Arbeitskreises frauenOrt Haren zurück. „Und sich dann dafür zu entscheiden, sich mit Schwester Kunigunde zu bewerben, das war das richtige Ergebnis“. Der besondere Dank des Bürgermeisters ging dabei an Annegret Schepers, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Haren. Schepers sei „die treibende Kraft“ gewesen, sagte Honnigfort. Sie sei immer davon überzeugt gewesen, dass Schwester Kunigunde als Person der Zeitgeschichte das Potenzial habe, um in den Kreis historischer Frauenpersönlichkeiten aufgenommen zu werden, so Harens Bürgermeister. Mit der Aufnahme Schwester Kunigundes in diesen Kreis habe die Stadt Haren (Ems) die einzigartige Möglichkeit, ihre kulturhistorischen Aktivitäten auszuweiten und sich auch aus dem Blickwinkel einer historischen Frauenpersönlichkeit erfahrbar zu machen.

Katholizismus- und Widerstandsforschung

Den Lebenslauf der Schwester Kunigunde und ihr Wirken behandelten Maritta Biermann vom niedersächsischen Ministerium für Soziales Gesundheit und Gleichstellung, Marion Övermöhle-Mühlbach, Dr. Maria Anna Zumholz (stellvertretende Leiterin der Arbeitsstelle für Katholizismus- und Widerstandsforschung der Universität Vechta) und die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung aus Münster jeweils aus ihrer Sicht. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Elisabeth Hopmann (Querflöte) und Nienke van Leijden (Konzertharfe).