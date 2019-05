Haren. Mit einem Elektrorollstuhl ist die Niederländerin Riek Vlieg derzeit im Emsland unterwegs, um auf die „prekäre finanzielle Situation vieler älterer Menschen und Menschen mit Behinderung“ hinzuweisen. Jetzt hat die frühere Radiomoderatorin in Haren Station gemacht.

Ziel der Tour ist es nach ihren Angaben auch, Spendengelder für die von ihr gegründete Stiftung einzuwerben. In der Gemeinde Tynaarlo südlich von Groningen in der Provinz Drenthe startete die 61-Jährige am 6. Mai ihre Tour und steuerte einige Stationen in den Niederlanden an. Über Leer, Weener und Papenburg ging es dann auch nach Haren, später weiter nach Meppen und Lingen, Rheine, Gronau und Bad Bentheim. Dann folgt der Abschluss der Protestfahrt in den Niederlanden.

Während der Tour wirbt die Niederländerin für nach ihrer Ansicht benachteiligte alte und behinderte Menschen. Sie möchte ein Benefizkonzert mit aktuellen und früheren Größen aus der Schlagerszene veranstalten.

Die Niederländerin übernachtet überwiegend bei Privatleuten, die sich im Vorfeld der Tour bei ihr gemeldet haben. Auch freut sich sie über Spenden oder eine Tasse Kaffee. Vlieg verteilt Dankeskarten an ältere Menschen, deren Lebensleistung sie so würdigen möchte. Sie ist per E-Mail an riek-vlieg@hotmail.nl oder über eine Nachricht aufs Mobiltelefon (+31 619452371) erreichbar.