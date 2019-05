Neue Ladesäule für Elektroautos in Haren MEC öffnen

Freuen sich über die neue Stromtankstelle in Haren, v.l. Markus Honnigfort, Thomas Jablonski und Verena Koop. Foto: Tobias Böckermann

Haren. Haren geht in Sachen Elektromobilität voran. Am Rathaus in Haren steht nun eine Ladesäulen für Elektroautos. Zur offiziellen Inbetriebnahme haben sich innogy-Kommunalbetreuer Thomas Jablonski, Bürgermeister Markus Honnigfort und seine Mitarbeierin Karina Koop vor dem Rathaus getroffen.