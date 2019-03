Auf dem Weg zum Grüngürtel in Haren

Haren. Ein Volksbegehren in Bayern zur Artenvielfalt und gegen das Bienensterben hat in kürzester Zeit mehr als 18 Millionen Menschen zum Mitmachen bewegt. Ein Kommentar.

Landwirt Jörg Robben treibt in Haren eine ähnliche Idee voran und ruft die Bürger auf, sich aktiv an der Gestaltung von Blühwiesen zu beteiligen. Auch wenn das Paten-Projekt zunächst auf zwei Jahre ausgelegt ist und noch niemand weiß, wie hoch die Beteiligung sein wird, hat sie dennoch eine hohe Bedeutung: Denn der Landwirt bietet den Kritikern der Landwirtschaft eine Kooperation an. Kritiker, die etwa die Landwirtschaft ausschließlich für das Bienensterben verantwortlich machen, reicht er so die Hand und lädt ein, gemeinsam die Natur zu gestalten. Klappt dies, werden weitere Landwirte dem Beispiel folgen und Blühflächen anbieten. In Absprache untereinander könnte gar ein ganzer Grüngürtel durchs Emsland entstehen. Unterhalb der neuen 380-kV-Stromtrasse beispielsweise. Es braucht im Emsland kein Volksbegehren wie in Bayern, um Positives für die Natur zu tun. Nur Menschen, die gestalten möchten.