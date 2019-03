Haren. Auf mehr als 40 öffentliche und interne Veranstaltungen, Fahrten und Wanderungen im Jahr 2018 haben die Mitglieder des Heimatvereins Wesuwe während ihrer Jahresversammlung im gut gefüllten Heimathaus „Ohmes Hues“zurückgeblickt.

Highlights des vergangenen Jahres sind nach Worten des Vorsitzenden Hartmut Bruns neben dem Wesuweer Hoffest und Kartoffelmarkt besonders die Radtouren und Wanderungen des Vereins gewesen. Aber auch die Fotoausstellung des Arbeitskreises Ahnenforschung und Familiengeschichte erfreue sich hoher Beliebtheit. Etabliert habe sich auch die Zusammenarbeit des Arbeitskreises Agrar mit der Wesuweer Clemensschule. Mit den Schulkindern gebe es eine Kartoffelpflanz- und Ernteaktion sowie eine historische Kornernte.

Die Linedance-Gruppe der Hillbilly Stompers feierte ihr 25-jähriges Bestehen. Erstmalig konnten junge Hochzeitpaare 2018 die standesamtliche Trauung im Heimathaus Wesuwe feiern. Elf Paare machten von dem Angebot Gebrauch und schlossen den Bund der Ehe im historischen Holzständerbau in Wesuwe. Das „Volksläier singen in’t Wagenschuur“ mit Begleitung der Instrumentalgruppe war im abgelaufenen Vereinsjahr ebenfalls sehr beliebt und soll 2019 mit vier Veranstaltungen fortgesetzt werden.

„Eine tolle Entwicklung“

Die Mitgliedergliederzahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen. So engagieren sich aktuell 312 Frauen und Männer für den Verein – „eine tolle Entwicklung“, so Bruns. Besonders froh sei der Heimatverein, über die Arbeitskreise Linedance und Backhaus auch jüngere Mitglieder für sich zu gewinnen. Besonders der Arbeitskreis Backhaus habe sich 2018 beim Umbau des Backhauses samt Einbau eines neuen Steinbackofens viele Stunden ehrenamtlich und selbstlos für den Verein eingesetzt.

2019 möchte man den Aufwärtstrend weiter festigen und durch zahlreiche Veranstaltungen, Wanderungen und Fahrten Interessierte und neue Mitglieder gewinnen. Am 26. Mai ist der Heimathof in Wesuwe ein Zielort auf der Route der 2. Meppener Radkultur in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Meppen. Das Hoffest findet in diesem Jahr am 13. und 14. Juli statt, der Kartoffelmarkt öffnet am Sonntag, 8. September, seine Tore. Bruns dankte zum Schluss seines Jahresrückblicks allen Helfern und Gönnern des Vereins für die geleistete Arbeit.

Ehrungen

Im Folgenden stellten alle Arbeitskreisleiter ihre Aktivitäten vor. Katharina Tengen präsentierte der Versammlung danach den Kassenbericht: Aufgrund des tollen Wetters im vergangenen Jahr waren alle öffentlichen Veranstaltungen Publikumsmagnete und sorgten so für eine gute Finanzlage des Vereins, die mit Applaus von den Mitgliedern quittiert wurde. Eine durch das Vereinsregister und Finanzamt angeregt Textänderung in der Satzung fand einstimmig die Zustimmung der Anwesenden. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden zum Ende Hans und Dieter Kappen, Margret Kathmann, Helmut Gebben sowie Bernhard Hüsers von Hartmut Bruns geehrt.