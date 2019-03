Haren. Die inklusive Musikgruppe Solo & Tutti vom St. Vitus-Werk Meppen hat einmal mehr im proppenvollen Harener Müllerhaus an der Mersmühle begeistern können.

Mit ihrem umfangreichen musikalischen Programm schafften es Solo & Tutti vom ersten Takt an das Publikum mitzureißen und wurden nach dem letzten Lied frenetisch umjubelt. Unter der bewährten Leitung von Marlene Bucher präsentierte das Ensemble einen bunten Reigen an Liedern, bei denen die Zuhörer oft klangvoll mitsangen, „denn die musikalische Spielfreude, die die Musiker da auf der Bühne ausstrahlen, die steckt uns so richtig an“, freute sich eine sangesfreudige Konzertbesucherin.

„Lasst uns singen, wenn wir fröhlich sind“, hieß es gleich zum Auftakt für den „Samba in Haren“. Da wurde rhythmisch getrommelten, gerasselt und meisterlich auf Melodieinstrumenten wie Akkordeon und oder diversen Flöten gespielt. Mitgesungen wurde bei „Gassenhauern“ wie „Oh Susanna“, „Alle Vögel sind schon da“ und „Mein Vater war ein Wandersmann“. Dazu gab es noch einen tollen Schlagerblock sowie schöne romantische Songs wie „Morning Has Broken“ und das bekannte plattdeutsche Volkslied „Dät du min Leivsten büst“.

Für eine gemütliche Atmosphäre, die liebevoll gestaltete Dekoration, selbst gebackenen Kuchen, Tee und Kaffee, sorgte wiederum der Arbeitskreis Mundart und Brauchtum des Heimatvereins Haren. „Es ist immer wieder ein einmaliges Erlebnis euch hier bei uns zu haben“, bedankte sich Uli Schepers, der 1. Vorsitzende Heimatvereins bei den jungen Musikern.