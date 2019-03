Haren. Der Reit- und Fahrverein Rütenbrock hat Heinz Over zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Over hatte 45 Jahre lang im Vorstand mitgearbeitet.

Over war im Rahmen der Generalversammlung von seinem Posten als Zweiter Vorsitzender zurückgetreten. Der Erste Vorsitzende des RuF, Heinz Hölscher, leitete die Generalversammlung, an der auch der Ehrenvorsitzende Hermann Tieben teilnahm. Er hatte sich in das Goldene Buch des Zuchtverbandes Hannover in Celle eintragen dürfen.

Jugendwartin Henrike Wessels teilte im Bericht über das vergangene Turnierjahr 2018 mit, dass der Reitverein Rütenbrock sich erfolgreich präsentiert habe. Beim Dankern Cup wurde in der A- und B-Gruppe demnach jeweils der zweite Platz erreicht und in der C-Gruppe war die Ponymannschaft siegreich. Im Finale des OLB Cups gingen zwei Starter des Vereins an den Start: Jamie Kemper und Marcel Kandziora. Max Wester Ebbinghaus vertrat den Verein bei den Weser-Ems Meisterschaften.

Dem Trainerteam des Vereins galt einer Pressemitteilung zufolge besonderer Dank, da dieses sich enorm für die zielgerichtete Arbeit des Nachwuchses einsetzt und durch Kathrin Kohne tolle Lehrgänge organisiert werden.

Der Kassenwart berichtete über den Kauf von zwei neuen Schulponys. Der Schulponyunterricht unter der Leitung von Johanna Gerdes wird demnach sehr gut angenommen. Der Verein freut sich über zahlreiche Neueintritte von jungen Mitgliedern. Zum 31.12.2018 verzeichnete der Reitverein 374 Mitglieder.

In diesem Jahr standen einige Posten im Vorstand zur Wahl an. Heinz Over gab seinen Posten als zweiter Vorsitzender nach 45 Jahren auf. Als zweite Vorsitzende wurde Ina Hebbelmann vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Da sie in der Vergangenheit Schriftführerin des Vereines war, stand auch die Wahl eines neuen Schriftführers an. Aufgrund des stetigen Wachstumd des Vereines wurden zwei neue Schriftführer gewählt: Hanna Lüssing und Nadja Soring. Elisabeth Damhuis trat aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand zurück. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird Johanna Gerdes den Vorstand zukünftig unterstützen. Die Kassenwartin Rita Bölsker wurde wiedergewählt.

Ein besonderer Punkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mittglieder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Heinrich Hagen und Heinz Jansen geehrt. 60 Jahre Mittglied sind Werner Westendorf und Bernhard Ellermann. Stolze 65 Jahre Mitglied ist Hermann Schütte.