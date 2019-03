Haren. Auf der Mitgliederversammlung des Harener Heimatvereins ist Heinz Menke einstimmig als zweiter. Vorsitzender bestätigt worden. Viel Beifall gab es für Martina Mecklenborg, Franz Lammers und Willy Fehren, die ihr Amt im Vorstand zur Verfügung stellten.

Den Heimatverein Haren, der bereits seit 90 Jahren besteht und dem aktuell 862 Mitglieder angehören, könne man mit einem mittelständischen Unternehmen vergleichen, sagte Vorsitzender Uli Schepers. Es sei „unmöglich alle Veranstaltungen eines Vereinsjahres Revue passieren zu lassen, denn das würde den Rahmen einer Mitgliederversammlung sprengen“, so Schepers. Einige der vielen Höhepunkte und Veranstaltungen wurden auf einer Leinwand mit Videosequenzen untermalt.

Großveranstaltung

Die erste Großveranstaltung des laufenden Jahres, das Neujahrskonzert, erstmals mit dem „Klassiknachtorchester“, habe das Jahr 2019 „würdig eingeleitet“, sagte der Vorsitzende, der mit „einigem Stolz“ erwähnte, „dass wir -meines Wissens- der älteste Heimatverein im Emsland sind“. Man freue sich über 19 Neuaufnahmen, gleichwohl müsse man verstärkt um weitere Mitglieder werben, „die das, was wir hier jährlich veranstalten und auf die Beine stellen, auch weiterhin gewährleisten“, sagte Schepers. Als Höhepunkte des vergangenen Jahres bezeichnete der Vorsitzende die Krönung der neuen Harener Püntkerkönigin Lena Kiepe, das Neujahrskonzert, „und natürlich die Klassiknacht, die alle Rekorde gebrochen hat“. Aber auch Aktivitäten wie die Naturwanderungen, verschiedenen Fahrten und Ausflüge seien „alle unter toller Beteiligung und bestens geplant über die Bühne gegangen“, lobte Schepers die jeweiligen Organisatoren und Naturführer. Der Vorsitzende betonte zudem die enge Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Gruppierungen „in der Form eines Kulturnetzes, denn davon profitieren wir alle hier in Haren“.

Solide Grundlage

Auf eine solide Grundlage „für die Realisierung der weiteren Pläne und Veranstaltungen“, konnte Kassenwartin Martina Mecklenborg in ihrem Bericht verweisen.

Mit viel Humor und teilweise in „Harener-Platt“ trugen die Vorsitzenden der Arbeitskreise Schifffahrt, Gerd Schepers, Elisabeth Lübbering für den Arbeitskreis Mundart und Trachten sowie Heinz Menke über die Pättkesfahrten ihren Jahresbericht vor. Die Harener Heimatfreunde erfuhren so, dass das Schifffahrtsmuseum 3500 zahlende Besucher verzeichnen konnte und über neue Exponate verfüge. Hermann Dopp berichtete über die Arbeiten an der Mersmühle und am Müllerhaus mit angrenzendem Kräuter- und Skulpturgarten. Für beide Museen, die der Harener Heimatverein und Eigenregie und Eigenverantwortung betreibt, „erstellen wir aktuell Modernisierungskonzepte“, ergänzte Uli Schepers, der zudem „eine noch engere Kooperation mit dem Harener Kunstkreis“ ankündigte. Man werde auch beim Aufbau eines Kulturnetzwerkes mitwirken und das Projekt „Haren-Frauenort“ begleiten.

Die Wahl zum zweiten Vorsitzenden stellte sich als reine Formsache heraus. Einstimmig votierten die Vereinsmitglieder für Heinz Menke. Neue Kassenwartin wird Doris Schepers, neue Schriftführerin Annette Hermes, als Beisitzer wiedergewählt wurde Gerd Schepers und neu als Beisitzer gehört Conny Schepers der Vorstandsriege an.

Mitglieder geehrt

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Franz Borghorst geehrt. Agnes Schlierf, Klaus Pöttker, das Ehepaar Josef und Maria Gebbeken, Werner Bergmann und das Ehepaar Heinz und Maria Bauken wurden als anwesende Mitglieder für 25-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Mit dem gemeinsam gesungenen „Harener Lied“ endete der offizielle Teil der Mitgliederversammlung.