Haren. 280 Gäste, unter denen sogar einige Männer zu finden waren, haben im Harener Hotel Hagen unter großem Gelächter den Erzählungen des Weibsbilder-Kabaretts gelauscht. Kein Wunder, denn das Duo zog alle Register seines Könnens aus Singen, Tanzen und Wortwitzen.

Noch immer unbemannt, suchen die beiden Damen ihr Glück auf der Suche nach dem Richtigen auf einer Single-Kreuzfahrt. So wurde gleich zu Beginn festgestellt: „Willste dir den Tag versauen, musst Du auf die Waage schauen. Willste es noch schlimmer machen, probierste alte Sachen an.“ Verantwortlich ist natürlich die Mutter, die immer das Leer-Essen des Tellers mit schönem Wetter verband, wofür es nun Gewichtsschwankungen und Erderwärmung gibt. Aber auch die heiß geliebten Bühnenfiguren hatte das Duo dabei. So stolpert Britta mit ordentlicher Theken-Philosophie durch Leben und Urlaub. Die farblose Eifeler Bauersfrau Christel Müller besticht seit Jahren mit dem Charme eines Mähdreschers und ist dieses Mal „kosmopolitisch“ unterwegs. Die kleine siebenjährige Tineke ist hingegen dringend urlaubsreif, schließlich entwickelt sich das ständige Selfie-Knipsen und die Pflege ihrer diversen Accounts in sozialen Netzwerken zum Fulltime-Job.

Gegründet wurde das Kabarettduo Weibsbilder 1996 von Claudia Thiel und Anke Brausch. Die 1973 geborene Anke Brausch ist ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin und übt mittlerweile eine schulleiterische Tätigkeit aus. Claudia Thiel hingegen machte zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau, bevor sie ebenfalls ein Lehramtsstudium absolvierte. Mittlerweile ist Thiel Mutter von drei Kindern und sieht den Weibsbilder-Auftritten mit viel Vorfreude entgegen, schließlich kann sie dann dem Chaos zu Hause entfliehen. „Malle-Diven – Ausgebrannt am Sommerstrand“ ist bereits das elfte Programm, mit dem sie durch die Lande ziehen und einen Lacher nach dem anderen beim Publikum landen. Weitere Informationen zu den Weibsbildern und auch die Tourtermine sind auf www.kabarett-weibsbilder.de zu finden.

Am Ende der Veranstaltung ergriffen die Organisatorinnen Karin Memering und Annegret Schepers das Wort. Neben den beiden Darstellerinnen erhielt auch der Bürgermeister der Samtgemeinde Lathen, Karl-Heinz Weber, für seine stete Treue eine Rose. Memering und Schepers erklärten, dass es für sie nun das letzte Mal war, diese Comedy-Veranstaltung zum Internationalen Frauentag zu organisieren. Sie seien damals klein angefangen und es hätte sich immer mehr Beliebtheit erfreut. Aber nun sei für beide der Abschied gekommen. Sie hoffen beide, dass es auch im nächsten Jahr mit anderen federführenden Organisatorinnen weitergeht und dass sie beide dann im Publikum sitzen.