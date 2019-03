Haren. Die Mitglieder der Harener Seniorenvertretung haben Hermann Held zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Nach einem Vortrag über das Projekt Nachbarschaftshilfe in Meppen denken die Harener Senioren über „eine Art Zweigstelle“ in der Schifferstadt nach.

Zum Auftakt der Mitgliederversammlung der Seniorenvertretung Haren berichtete der Vorsitzende Ewald Middelberg kurz über überregionale Seniorenangelegenheiten und kritisierte Tendenzen und Forderungen zur Altersbegrenzungen in Ehrenämtern. „Es kann nicht angehen, dass einige Personen meinen, man sei mit 70 zu alt für ein verantwortungsvolles Ehrenamt. Da zählt ausschließlich Eignung und nicht Alter“, sagte der Vorsitzende.

Nach Begrüßung und den Einleitungen stellten Hans-Joachim Bolte und Geschäftsstellenleiter Guido Sundag den Harener Senioren die Nachbarschaftshilfe Meppen vor. Knapp zwei Jahre nach seiner Gründungsversammlung zähle der Verein bereits 570 Mitglieder. Die Nachbarschaftshilfe biete vielseitige praktische Hilfeleistungen an, vom Einkaufen über Aufräumen bis zum Essen auf Rädern und „Hilfe rund ums Haus“. Außerdem führe man Senioren „in die digitale Welt ein“, erfuhren die Versammlungsteilnehmer im Harener Ratssaal. Bei den Fahrdiensten sei der jeweilige Helfer im eigenen Fahrzeug unterwegs, hieß es auf Nachfrage.

„All das läuft unter dem Motto: Bürger helfen Bürgern“, sagten die beiden Vereinsvertreter. Um Hilfe in Anspruch nehmen zu können, müsse man allerdings Mitglied im Verein werden, hieß es.

„Kann man das auch in Haren umsetzen?“, lautete die Fragestellung zu der sich an den Vortrag anschließenden Diskussion. Man könne sich „eine Art Zweigstelle in Haren durchaus vorstellen und dann schauen, wie das hier angenommen wird“, war die Meinung der Versammlung. Auch werde man auf der Internetseite der Harener Seniorenvertretung Informationsmaterial zur Verfügung stellen, kündigte Ewald Middelberg an.

Nach der Präsentation zur Nachbarschaftshilfe Meppen wählte die Harener Seniorenvertretung einen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Einstimmig votierten die Mitglieder für Hermann Held. Einstimmig fiel auch der Beschluss zur Erhöhung der Mitgliederbeiträge von fünf auf zehn Euro pro Jahr aus. Zum Abschluss der Versammlung blickte Schriftführer Peter Eisele auf die zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr zurück und stellte die Planungen für das laufende Jahr vor. Über einen Kurs zum Thema „Fit im Auto“ und über eine Checkliste für die Aufnahme und Entlassung bei Krankenhausaufenthalten informierte Vorstandsmitglied Bernd Hasch.