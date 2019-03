Haren. Lehrkräfte testen beim Kunststoffverarbeiter Röchling in Haren einen Experimentierkoffer für Kinder.

„Wir stellen einen Kunststoff her!“, „Wo bleibt das Wasser?“ Hinter diesen Titeln verstecken sich Experimente mit denen PlasticsEurope, der Verband der Kunststofferzeuger in Europa, Grundschüler für Naturwissenschaften begeistern möchte. Sie gehören zum Experimentierkoffer „Kunos coole Kunststoff-Kiste“. Grundschullehrkräfte aus dem Emsland haben den Koffer beim Kunststoffverarbeiter Röchling Engineering Plastics SE & Co KG in Haren getestet. Am Ende des Tages bekamen sie jeweils einen Koffer für ihre Schule mit nach Hause.

„Naturwissenschaftliche Phänomene erzeugen bei Kindern oft noch großes Staunen. Diese Neugier möchten wir fördern, um für Naturwissenschaften und Kunststoffe zu begeistern,“ erklärt Tanja Rühl von PlasticsEurope. Organisiert hat den Tag das Kunststoffnetzwerk der Ems-Achse. Der Kunststoffverarbeiter Röchling in Haren war als Mitglied des Kunststoffnetzwerkes gerne Gastgeber. Vor Ort staunten die Lehrerinnen und Lehrer über naturwissenschaftliche Phänomene, die mit „Kuno“ entdeckt werden können.Bei einem Rundgang durch die Produktion lernten die Gäste zudem viel Neues über die Verarbeitung von Kunststoffen von Röchling am Standort in Haren.

Der Experimentierkoffer „Kunos coole Kunststoffkiste“ ist für Grundschüler im Alter von sechs bis zehn Jahren gedacht. Er enthält fünf Experimente. Nach dem Motto „Was du mir sagst, vergesse ich, was du mich machen lässt, verstehe ich“ zeigte Rühl den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeiten des Koffers. Sie schäumten unter anderem Polystyrol auf und testeten die Saugfähigkeit von Kunststoffen. Alle Experimente können die Grundschüler unter Anleitung der Lehrer im Unterricht selbst durchführen. Mehr als 14 000 Kunststoffkisten sind bereits in Deutschland verteilt worden. Jede Grundschule in Deutschland kann den Experimentierkoffer gratis bestellen.

Informationen: www.kunoscoolekunststoffkiste.org, www.plasticseurope.org, www.kunststoffnetzwerk-emsachse.de, www.roechling.com