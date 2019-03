Hund frisst Giftköder in Haren und überlebt nur knapp CC-Editor öffnen

Haren. In Haren hat am vergangenen Donnerstag hat ein Hund vermutlich einen Giftköder gefressen, als dieser mit seiner Besitzerin am Fleerweg spazieren war. Das Tier überlebte nur knapp.