Haren. Aus einem Acker möchte Jörg Robben eine Blühwiese machen. Wie groß diese wird, entscheiden Bürger mit ihrer Patenschaft.

„Den Menschen ist das Thema Artenvielfalt wichtig, immer mehr wollen, dass die Landwirtschaft sich dem Thema annimmt“, weiß Jörg Robben aus vielen Gesprächen mit Verbrauchern. Auch ihm ist eine gesunde Natur wichtig. Nicht nur, weil er als Landwirt auf hohe Erträge auf seinen Äckern angewiesen ist, sondern auch, weil ihm die Tier- und Pflanzenwelt vieles bedeutet. Seit Jahren schon setzt er deshalb auf eine hohe Fruchtfolge, setzt neben Mais und Kartoffeln auch auf Zuckerrüben und Getreide, erwägt gar, in diesem Jahr Erbsen für die Nahrungsindustrie anzubauen. Für den 36-Jährigen steht fest:



Die hohe Fruchtfolge ist gut für die Böden und schafft gleichzeitig Akzeptanz in der Bevölkerung für unsere Arbeit.

Doch der Altenberger möchte einen Schritt weitergehen. So ist laut ihm in der Gesellschaft das Thema Artenvielfalt in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen. „In Gesprächen mit Spaziergängern am Feldrand etwa habe ich das ein oder andere Mal die Forderung gehört, doch lieber großflächig Blühwiesen anzulegen, statt den üblichen Früchten“, erzählt der Familienvater. Doch als Landwirt ist er einem hohen Kostendruck unterlegen, jede Fläche ist kostbar. „Gerade im Emsland verfügen wir kaum über Ackerflächen, die wir Brach unbearbeitet liegen lassen können“, erzählt er. Deshalb greift Robben zu einem Kniff und bezieht die Bevölkerung mit ein ähnlich einer Blühwiesen-Initiative in Sögel.



In Fachzeitschriften hatte er von Berufskollegen deutschlandweit erfahren, die einzelne Feldstücke auf Zeit vermieten. So deutet er auf einen Artikel im Fachblatt topagrar, bei der ein Landwirt in Bayern für fünf Euro einen Teil seiner Ackerfläche in eine Blühwiese von der Größe einer durchschnittlichen Küche, also gut 10 Quadratmeter, umwandelt. Je mehr mitmachen, desto größer sei die Fläche, wird dabei deutlich. „Damit bieten die Bienenpaten der Tierwelt zwei Jahre lang Nahrung und Unterschlupf“, ist Robben begeistert von der Aktion und möchte zumindest auf einer Fläche in diesem Jahr aufs Ernten der Früchte verzichten.



Dabei deutet er auf die Rechnung des Berufskollegen. So ist dort zu sehen, wie hoch der Kostendruck in einem solchen Fall beim Landwirt ist. „Bei einem Hektar, die der Kollege in Blühstreifen statt in Mais verwandelt, fehlen ihm am Ende gut 5000 Euro Einnahmen“, liest Robben vor. Dennoch hat er große Lust, das Projekt auch hier in ähnlicher Weise durchzuführen. Deshalb sucht er nun Paten. Seine Kalkulation:



Für 100 Euro säe ich jeweils 100 Quadratmeter Blühwiese an.

Über zwei Jahre soll das Projekt zunächst laufen. Für das investierte Geld besorgt der Landwirt die Saatmischung, sät es 2019 und 2020 jeweils neu ein und lässt dann in der Folge die Fläche unberührt gedeihen. „Dabei würde ich gern auf das Wissen von Imkern und weiteren Experten zurückgreifen, um einen optimalen Lebensraum für wilde Pflanzen und Tiere zu schaffen, in Kooperation mit allen Teilnehmern“, sagt er und verweist etwa auf das Projekt "blumiges Melle".



Um möglichst im ersten Jahr viele für sein Vorhaben zu begeistern, macht er zudem noch weiteres Angebot:



Anzeige Anzeige

So strebt er an, möglichst schnell eine größere Fläche nah dem eigenen Hof in Altenberge in eine blühende Landschaft umwandeln zu können.



Einfache Teilnahme Blühwiesenpaten Wer an dem Projekt teilnehmen möchte, sollte sich in den kommenden Tagen bis spätestens 15. April bei dem Landwirt melden unter Tel. 01701881668.

Dabei hofft der Harener auch auf Besuche seiner Blühwiesenpaten auf der Fläche und rät ihnen, sich dabei Zeit zu nehmen, und in die Blühwiese zu setzen. „Spätestens dann wird einem sicher deutlich, wie gut die Entscheidung für eine Blühwiesenpatenschaft war“, ist Robben überzeugt.