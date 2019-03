Teamleiter Heinz-Bernd Diek dankte Magdalene Hopster (4.v.l.) für die 75. Spende. Foto: DRK

Haren. Bei den Blutspendeterminen in der Clemensschule Wesuwe und in der Josefschule Emmeln haben 159 Personen freiwillig an einer Blutspende teilgenommen.