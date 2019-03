Haren. Die Renovierung des Harener Emslanddoms kommt voran – allerdings ist ein unerwartetes Problem aufgetaucht: Die Erbauer der Kirche haben die damals moderne Leichtbauweise wörtlich bis auf die Spitze getrieben. Denn ausgerechnet die Kuppel bereitet nun Sorgen.





Das berichten die beiden Restauratoren Inga und Christoph Probst sowie Thomas Honnigfort und Gerd Zimmermann vom Kirchenvorstand und Markus Sellmeyer vom Bistum Osnabrück bei einer Baustellenbesichtigung. Tatsächlich hat sich bei der Begutachtung der Kuppel ergeben, dass hinter der von außen sichtbaren Putz- und Farbschicht keine massive Mauer schlummerte, sondern ein inzwischen brüchig gewordenes Betongemisch.











Beim Abstrahlen der Außenhaut zerfiel ein Teil der Kuppelmauer überraschend in seine Einzelteile. Die beiden Restauratoren hatten die gesamte Kirche vor Baubeginn zwar ausführlich untersucht und wussten deshalb sehr genau, was auf sie und die ausführenden Spezialfirmen zukam. „Aber die Außenhaut der Kuppel war für uns damals nicht erreichbar“, sagt Christoph Probst, „es sei denn, wir hätten ein Gerüst aufgebaut“. Das aber ist sehr teuer, und es war klar, dass das Gerüst im Zuge der Sanierung später ohnehin gebaut werden müsste. Deshalb erschien es vernünftig, diesen Zeitpunkt abzuwarten.





Anzeige Anzeige





Das Vorgehen habe sich auch bewährt, sagt Thomas Honnigfort vom Kirchenvorstand. „Wir sind mit dem Fortgang der Arbeiten und der Qualität sehr zufrieden“, sagt er. Weitere größere Überraschungen habe es bei dem bisher mit 2,5 Millionen Euro veranschlagten Projekt nicht gegeben, und man erwarte, dass man zum Kirchweihfest am 12. September 2019 den Abschluss der Arbeiten feiern könne.





Bis dahin müssen die Handwerker aber noch Schwerstarbeit leisten. Denn das Hauptproblem der Kirche ist ihre Leichtbauweise. Bei der Errichtung zwischen 1908 und 1911 war sie innovativ und vermutlich auch eine Reaktion auf den sandigen Untergrund. Bei maximaler Ausstrahlungskraft sollte das Kirchengebäude nicht zu teuer und nicht zu schwer werden. „Aber das Hauptproblem ist nicht die Gründung der Kirche“, sagt Inga Probst. Diese sei auf langen Holzpfählen erfolgt und reiche trotz Sandbodens aus.





Aber die Leichtbauweise mit dem verwendeten Stahlbeton sei anfällig für Regenwasser und Korrosion. Außerdem war die Kuppel windanfällig und bislang so mit dem Hauptgebäude verbunden, dass sie Schwingungen auf das Kirchenschiff übertrug und so mit der Zeit für erhebliche Schäden im Mauerwerk sorgte.









Dieses Problem haben die Fachleute behoben, indem sie einen komplett neuen Betonbogen direkt an der Kirchendecke einbauten – „hohe Handwerkskunst“, wie Christoph Probst befindet. Um überhaupt in luftiger Höhe arbeiten zu können, hatten die Arbeiter die gesamte Kirche von innen eingerüstet, also ein undurchdringlich erscheinendes Gewirr von Stahlrohren, Bühnen und Treppen eingebaut. 16 900 Kubikmeter Gerüst standen zwischenzeitlich im Dom, was umgerechnet ungefähr dem Volumen von 1500 VW Golf entspräche.









Inzwischen ist ein großer Teil des Gerüsts schon wieder abgebaut, lediglich unter dem Vierungsturm genannten Gebäudeteil, der die Kuppel trägt, steht es noch.





50 Meter über dem Altar- und Chorraum sind Handwerker mit der kniffligsten Aufgabe bei der Sanierung beschäftigt. Denn die Außenhaut der Kuppel war nur vier bis sechs Zentimeter dick und wie berichtet brüchig. Weil aber das auf dem Kirchendach verbaute Außengerüst nur wenig Gewicht tragen darf, muss nun ein Handwerker den Weg nach oben jeweils mit maximal einem Eimer voller Beton oder extra angefertigter Steine antreten – und das dauert. Die Steine ersetzen die alte Kuppelwand und werden später verputzt und so wie der Rest der Kirche gestrichen.





Am 18. Mai will die Kirchengemeinde die bis dahin erzielten Ergebnisse in einem Baustellengottesdienst vorstellen – verbunden vermutlich mit einem Dank an die Restauratoren.





Für das Ehepaar Probst steht nach zwei Jahren Harener Dom jedenfalls fest: „Das war und ist eine tolle Aufgabe.“