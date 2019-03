Der Einsatz von Pflanzenkohle in Gartenbau und Landwirtschaft verbessert Boden und Erträge. Er war Thema einer Tagung in Haren. Foto: Archiv

Haren. Der Einsatz von Pflanzenkohle in der Landwirtschaft könnte eine Möglichkeit sein, mehr Kohlenstoff im Ackerboden zu speichern und so den Klimaschutz voranzubringen. Eine Tagung in Haren hat sich mit dem Thema beschäftigt.