Feuerwehr löscht Container-Brand auf Firmengelände in Haren CC-Editor öffnen

Am Montagabend ist in Haren-Rütenbrock zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Röchlingstraße gekommen. Leserfoto: Ralf Butschkat

Haren. Am Montagabend ist es in Haren-Rütenbrock zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Röchlingstraße gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.