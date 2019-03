Haren. Mit beeindruckenden Erfolgen und einem großen Angebot präsentierte sich jetzt der FC Wesuwe auf der Generalversammlung.

Während andernorts Gemeinschaften mit Nachbarvereinen gebildet werden, um den Spielbetrieb aufrecht zu halten, bleibt sich der FC Wesuwe treu und setzt auf Einzigartigkeit. Mit Erfolg, wie sich jetzt auf der traditionellen Mitgliederversammlung zeigte.

Vier Titel allein bei den kürzlich abgehaltenen Harener Jugendstadtmeisterschaften in der Halle, eine Kreismeisterschaft bei der A-Jugend, dazu im Herrenbereich laut Tabelle der 1. Kreisklasse Mitte derzeit die Nr. 1 im Stadtgebiet Haren: Mit einem breiten Lächeln durfte jetzt FCW-Vorsitzender Ferdi Fenslage die Generalversammlung des Vereins im Saal „Zur Post“ eröffnen.





„FC Wesuwe dominiert“ zitierte Fenslage dabei eine kürzlich zu lesende Schlagzeile in der Meppener Tagespost und präsentierte ebenso beeindruckende Zahlen. So nehmen derzeit allein 78 Kicker im Herrenbereich in drei Teams am Spielbetrieb neben zwei Altherrenteams teil. „In jeder Jugendmannschaft stellen wir mindestens eine Mannschaft, allein bei den Minikickern spielen zurzeit 30 Kinder“, freut sich Fenslage über die rege Beteiligung. Dabei verwies er auch auf die Damenteams, die ebenso erfolgreich im Verein agieren. „Wir haben uns vor einiger Zeit bewusst gegen eine Spielgemeinschaft im Herrenbereich und vor allem gegen eine Zusammenlegung in der Jugend entschieden und fühlen uns heute mehr als bestätigt“, sagte Fenslage. Dabei dankte er allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement:





Ob es die Trainer und Betreuer sind, die ihre Zeit für den Verein opfern oder aber die vielen Eltern, Freunde und Gönner, die in verschiedener Weise sich hier einbringen: Wir sind allen zu großem Dank verpflichtet.





Anzeige Anzeige

Das Engagement hat positive Auswirkungen. „Wir sind mittlerweile als verlässlicher Partner bekannt und dürfen auch deshalb in diesem Jahr erneut Anfang Juni die HSV-Fußballschule ausrichten und darüber hinaus am 26. Mai den Sparkassen Cup 2019“, erläuterte der 43-Jährige. Für ihn seien die Anfragen der Kooperationspartner deutliches Zeichen für die gute Arbeit dank eines hohen Engagements vieler Ehrenamtlicher. „Das kommt unseren Jungen und Mädchen zugute“, ist sich Fenslage sicher. Dabei ging er vor gut 60 Teilnehmern auf der Generalversammlung auch auf die Infrastruktur im Verein ein.









Nach dem Bau des neuen Vereinsheimes vor einigen Jahren, der Errichtung der Flutlichtanlage auf einem zweiten Trainingsplatz und eines weiteren Bohrbrunnens zur Platzbewässerung steht nun noch die Fertigstellung eines Soccer Courts an. Doch dieser Bau gestaltet sich schwerer als gedacht. „Die Anlage wird deutlich teurer, als ursprünglich geplant“, sagte Fenslage und erklärte:





Die Baukosten für den dafür benötigten Kunstrasenplatz in Höhe von etwa 38000 Euro übersteigen das Budget des FC Wesuwe.





Fördergelder seien zudem für das Projekt nur in geringer Höhe zu erwarten. Sein Appell ging deshalb an mögliche Sponsoren, um mit finanziellen Beteiligungen das Bauprojekt zu realisieren. „In Gesprächen mit den Vorstandskollegen benachbarter Vereine, die über solch einen Platz verfügen, wurde deutlich, wie wichtig so ein Soccer Court für die Fußballausbildung der jungen Menschen ist, aber ebenso, wie sehr der Platz auch in der Freizeit bei den jungen Leuten angenommen wird“, verdeutlichte Fenslage, warum er trotz der hohen Kosten das Projekt nicht Ad Acta legen möchte und auf Unterstützung seitens privater Sponsoren als auch der Kommunen hofft.





Vereinsporträt FC Wesuwe Gründungsjahr: 1930

Mitglieder: 750

Vorsitzender: Ferdi Fenslage

Kontakt: www.fc-wesuwe.de







Dass der Verein getreu seinem Motto „…mehr als Fußball“ handelt, zeigten unterdessen die Berichte der einzelnen Abteilungen. So sind beispielsweise laut Michaela Kathmann weit über 130 Sportler von den insgesamt 750 zum Verein zugehörigen Mitglieder in Turngruppen vertreten. „Von den Minis bis zur Seniorengruppe bieten wir ein breites Feld an Turnsport für Frauen und Männer“, erläuterte Kathmann. Ebenso stellte Dieter Gravel die Radsportabteilung vor und verwies auf das gute Miteinander zwischen Fußball- und Radsportabteilung etwa bei der Ausnutzung der Spinningräder zum Training über die Wintermonate.









Daneben gehören die Sparten Tennis, Tischtennis, Badminton sowie das Radfahren zum Verein. „Und ebenso neuerdings E-Soccer“, wie Vorsitzender Fenslage verdeutlichte. So hätten einige Mitglieder an einem NFV-Turnier in Barsinghausen teilgenommen und dort erste gute Erfahrungen im Bereich E-Sport erhalten.

Bei den Wahlen zum Vorstand konnte unterdessen das Amt des Schriftführers nach einjähriger Vakanz wiederbesetzt werden. Kerstin Rehnen erklärte sich zur Übernahme bereit. Ihre Wahl erfolgte einstimmig. Tobias Bippen übernahm das Amt des stellvertretenden Kassenwartes von Christian Finke.





Einen breiten Raum nahmen die Sportlerehrungen und Auszeichnungen verdienter und langjährig aktiver Vereinsmitglieder ein. Besonders wurde dabei Claus Niemeyer geehrt, der seit 40 Jahren als Schiedsrichter des FC Wesuwe seinen Dienst versieht.

Geehrt wurde ebenso Sebastian Bippen für seine 20-jährige Zeit als Schiedsrichter sowie Marc Lübbers für zehn Jahre Schiedsrichtertätigkeit. Holger Hessel, Uwe Stelte sowie Christian Finke wurde für viele Jahre Jugendbetreuung geehrt. Auszeichnungen erhielten außerdem Christoph Bippen für 500 Spiele in Diensten der Rot-Weißen.

Mario Tembaak, Tim Albers, Jens Hüsers, Michael Keen und Tim Kasperek wurden unterdessen für jeweils 300 Spiele im Trikot des FC Wesuwe geehrt.