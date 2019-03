Haren. Thomas Honnigfort leitet weiterhin die Geschicke des CDU Stadtverbandes Haren. Die Vorstandsneuwahlen sind allesamt in mehreren Durchläufen per Stimmzettelauswertung durchgeführt worden.

Die Neuwahlen standen so auch im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der CDU Haren. Im Verlauf der Versammlung stellte sich Marc-André Burgdorf, der Landratskandidat für den Landkreis Emsland, im Rahmen einer kleinen Gesprächsrunde den CDU Mitgliedern im Saal Hagen vor.

Zum Auftakt der Versammlung verlas Thomas Honnigfort, der Vorsitzende des CDU Stadtverbandes Haren, den Vorstandsbericht. Aktuell gehören 387 Mitglieder dem Stadtverband an. „Wir stellen mit rund 27 Prozent mehr als ein Viertel der Mitglieder im Kreisverband Meppen und sind innerhalb des CDU-Kreisverbandes Meppen der mitgliederstärkste Verband“, berichtete Honnigfort und ließ danach die zahlreichen Veranstaltungen und Termine der Harener CDU Revue passieren. Die CDU habe mit Unterstützung der Bürger erfolgreiche Politik für eine zukunftsorientierte Entwicklung in der Region gemacht. Man werde sich auch weiterhin mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Haren befassen, „und uns Aktionen und Veranstaltungen zusammen mit den Ortsverbänden überlegen, um neue Mitglieder für unsere Partei zu begeistern“, sagte Honnigfort.

Nach der Stimmauszählung bei den Neuwahlen setzt sich der Stadtverband wie folgt zusammen: erster Vorsitzender bleibt Thomas Honnigfort, für den alle Wahlberechtigten gestimmt hatten. Als Stellvertreter wurden Maria Bauken, Günter Tebbe, und Felix Knoll von den Mitgliedern gewählt und als Schriftführerin wurde Sylvia Backers bestätigt. Neu dem Vorstand gehört nunmehr Gerhard Nee als Mitgliederbeauftragter an. Als Beisitzer in den Vorstand berufen wurden Werner Bose, Heinz-Willi Horstmann, Elke Koormann, Stefan Lüken, Tim Pieper, Christel Reiners, Werner Sanders, Karla Schmidt, Hermann Stroot, Hermann Wilkens und Hermann Wolters.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Wilfried Robben die Urkunde der Partei. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU wurden Theo Telkmann, Franz Borghorst, Hermann Robin und Bernd Bruns geehrt.