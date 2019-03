Haren. Nach einer Verpuffung in der Küche ist ein Haus in Haren-Wesuwe seit Montagmorgen unbewohnbar. Eine Innenwand ist eingedrückt worden.Verletzt wurde niemand.

Eine 44-jährige Hausbewohnerin, die sich im Erdgeschoss befand, hörte nach Angaben der Polizei um 9.15 Uhr einen lauten Knall aus dem Obergeschoss ihres Hauses an der Wesuweer Hauptstraße. Als sie nach oben ging, um nachzusehen, bemerkte sie Rauch, verließ mit ihrem einjährigen Enkel das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Weil zunächst davon auszugehen war, dass es sich um eine Gasexplosion gehandelt haben könnte, rückte die Feuerwehr Haren mit acht Einsatzfahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus. Außerdem waren ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort, später wurden auch die Energieversorger hinzugerufen. Auch Harens Erster Stadtrat Dieter Sturm kam zum Einsatzort.

Am Ende stellte sich die Lage etwas differenzierter dar. Denn nach Auskunft von Einsatzleiter Tim Hermes (Feuerwehr Haren) war in der Küche kein Gas-, sondern ein Elektroherd angeschlossen. Möglicherweise sei eine Herdplatte eingeschaltet gewesen und habe möglicherweise eine Spraydose zur Explosion gebracht. Hier laufen die Ermittlungen noch. Die Wucht der Detonation sei so groß gewesen, dass ein Teil der Innenwand eingedrückt worden sei. Ein anschließendes Feuer konnte die Feuerwehr schnell löschen. Ein Statiker wurde hinzugerufen und entschied, dass das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Bewohner kommen vorerst bei den Nachbarn unter.

Die Feuerwehr belüftete das Haus ausgiebig, für die Dauer des Einsatzes war die Wesuweer Hauptstraße vollständig gesperrt.