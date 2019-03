Haren. Wer ein Elektrofahrzeug besitzt, kann jetzt während des Einkaufs in den Edeka-Märkten Konen in Haren und Haren-Erika kostenlos Strom tanken. Dazu hat das Versorgungsunternehmen EWE zwei Stromladesäulen auf den Parkplätzen der beiden Harener Supermarktfilialen bereitgestellt.

Michael Dieckmann, EWE-Vertriebsbeauftragter für Mobilität, hat die Ladesäulen nun offiziell in Betrieb genommen und sein Firmen-Elektrofahrzeug bei Edeka in Haren aufgeladen. Marc Konen, Inhaber der Edeka-Märkte in Haren und Erika, freute sich, dass er seinen Kunden einen zusätzlichen Service bieten kann. „Uns liegen umweltfreundliche Produkte und ein schonender Umgang mit Ressourcen sehr am Herzen“, sagt Konen. Nachhaltigkeit sei ein wichtiges Thema, das er als Marktleiter im Blick habe. Die durch regenerativen Strom versorgten Ladesäulen seien hierfür ein wichtiger Baustein. Ein echter Mehrwert für die Kunden sei die Tatsache, dass diese den Strom auf Nachfrage kostenlos beziehen könnten. „Der Kunde fragt einfach im Markt nach der Ladekarte, die für den Ladevorgang benötigt wird. Dann geht er bequem einkaufen, während sein Auto ohne Zusatzkosten mit Strom versorgt wird“, berichtete Konen.

Ladenetz wächst

„Mit den beiden Tankstellen für Elektrofahrzeuge leistet Edeka Konen einen kleinen aber wichtigen Beitrag zum Ausbau des Landesäulennetzes“, erklärt EWE-Mitarbeiter Dieckmann. Derzeit rüste der Energieversorger rund 60 Edeka-Supermärkte im Nordwesten mit Landestationen aus. Laut Dieckmann wird so die für die Elektromobilität notwendige Ladeinfrastruktur einen weiteren Schritt vorangebracht. Ein Großteil der E-Tankstellen an den Supermarktstandorten habe EWE bereits in Betrieb genommen. „Das Vorhandensein von Ladesäulen ist wichtig, wenn wir wollen, dass mehr Menschen auf Elektrofahrzeuge umsteigen“, sagte der Vertriebsleiter. Bundesweit unterhalte sein Unternehmen ein Netz aus 1000 Ladesäulen. „Insgesamt haben wir ein Ladesäulennetz, das von Schweden über Deutschland bis nach Italien reicht“, sagt Dieckmann.

Eine Übersicht über die EWE-Stromtankstellen sowie den beteiligten Partnern bietet die EWE-App Punktlandung. „Mit der App kann man sich zur nächsten freien Stromtankstelle navigieren lassen“, so Dieckmann. Zudem könne über die App eingesehen werden, ob die Ladesäule frei sei. Auch die beiden Harener Ladesäulen seien bereits im System verzeichnet.