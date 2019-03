Haren. Zur jährlichen Generalversammlung des Vereins für Wassersport in Haren (WSH) hat der Vorsitzende Thomas Klene zahlreiche Mitglieder im Saal Witte in Haren begrüßen können.Er zog ein postives Fazit vom Jahr 2018.

Klene blickte zunächst auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Der Vorstand habe sich zu zwölf Sitzungen getroffen, dabei seien die Gestaltung der Häfen und die dafür notwendigen Arbeiten geplant worden. Das „Großprojekt Terrasse/Clubhaus“ sei final abgeschlossen und in Betrieb genommen worden, konnte der Vorsitzende berichten. Zudem habe man „ganz aktuell“ eine neue Heizung im Clubhaus installiert. Ein großes Lob vom Vorsitzenden bekam „eine Gruppe Freiwilliger, die sich daran gemacht hat den Vorplatz des Clubhauses neu zu gestalten und zu pflastern. Ich finde diese Aktion wertet das Clubhaus unheimlich auf“, sagte Klene.

Danach blickte der Vorsitzende „auf ein Highlight unseres Vereinsjahres, die Harener Pünte Tage“, zurück. Man habe sich von Vereinsseite etwa mit Bootsausfahrten, einer „maritim kulinarischen Meile“ oder einen Tag der offenen Clubhaustüren beteiligt. „Das alles ist bei den Püntetage Besuchern super angekommen“, so Klene.

Hafenmeister Casper Wessels unterrichtete die Vereinsmitglieder über die Gästeentwicklung in den Häfen. „138 vereinszugehörige Boote ‚ankern‘ aktuell an unseren Liegeplätzen und wir konnten 1678 Gastboote verzeichnen“, so Wessels. Deren Eigner hätten für 3738 Übernachtungen gesorgt , „was fast 1000 mehr sind als in der vergangenen Saison“, freute sich der 1. Hafenmeister. Wessels wird in Zukunft in seiner Arbeit vom neu gewählten 3. Hafenmeister Gerd Schepers unterstützt.

Abschließend wurden Gerd Schepers, Thomas Klene, Hermann Schepers, Rolf Deymann, Christian Schepers, Udo Klene und Frank Klene für ihre 25-jähriger Mitgliedschaft geehrt.