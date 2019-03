Haren. Welche Frau vermisst ihren Ehering? Diese Frage stellt sich Günter Hocke seit langem. Auf seinem Hof fand der Mann aus Wesuwe-Siedlung vor gut zwei Jahren das Schmuckstück unter Blättern versteckt. Bis zum heutigen Tag konnte er die Besitzerin nicht ausfindig machen.

Klein und zierlich ist er, auf dem Boden liegend kaum zu erkennen. „Den Ring habe ich vor zwei Jahren gefunden, mitten auf unserem Hof, versteckt unter Blättern“, erzählt Günter Hocke. Nur durch Zufall fiel ihm das goldglänzende Etwas beim Fegen auf.

Wie lange das traditionelle Zeichen der Verbundenheit bei Paaren bis dahin bereits an der Stelle lag, weiß er nicht. „Leider auch nicht, wem er gehört.“ Dabei war Hocke zunächst sicher davon ausgegangen, die Besitzerin zu finden. „Wer sonst sollte bei uns auf dem Hof einen Ring verlieren, als jemand aus dem engeren Bekanntenkreis“, sagt der Kundenberater. Dass es sich um eine Frau handelt, steht für den Harener fest. „Größe und Gravur deuten sehr darauf hin.“ Auch deshalb war er der festen Überzeugung, das Fundstück schnell an die Eigentümerin zurückgeben zu können. Doch nach etlichen Telefonaten war klar: „Niemandem gehört dieses Schmuckstück.“ Immer wieder suchte er weiter, sprach auf Festen und Versammlungen Leute an, doch niemand vermisste einen Ehering. „Irgendwann wurde mir klar, dass es niemand aus dem Bekanntenkreis ist“, sagt Hocke

Hocke überlegte, fragte bei Standesämtern nach, wurde aber mit Verweis auf den Datenschutz zurückgewiesen. Er schaute sich erneut den Fundort an und erinnerte sich daran, dass dort vor einigen Jahren beim Geburtstag seines Neffen ein Toilettenwagen gestanden hatte. „Vielleicht hat ihn jemand dort verloren, jedoch waren eigentlich nur jüngere Gäste auf der Party“, sagt Hocke mit Blick auf das eingravierte Datum. Er vermutet eher den Verlust des Ringes bei einer Planwagenfahrt. Über zwei Planwagen verfügt der Harener, bietet seit über sechs Jahren Touren an und verleiht die Anhänger nach Bedarf in der Region. Nach Rückgabe der Gefährte werden diese ausgefegt, genau an der Stelle, an dem besagter Schmuck gefunden wurde. „Es ist nicht nachzuvollziehen, wer da alles schon mitgefahren ist“, sagt der Finder.



Dennoch möchte er der Besitzerin das Hochzeitsandenken gern zurückgeben. „Der immaterielle Wert ist doch unermesslich“, meint der 54-Jährige. Der materielle ist jedoch auch nicht unerheblich, denn immerhin besteht der Ring aus einer 585er Schmucklegierung wie auf der Innenseite zu lesen ist. Auch deshalb gibt Hocke die Suche nicht auf. Er ist sich sicher, die Eigentümerin zu finden. Kein Wunder, denn Größe, Gravur und der eingeprägte Name eines Mannes engen die Besitzerschaft sehr ein.



"Der Ring ist schlicht, Größe 50. Das Datum 3.5.86 sowie der Name Gerd in digitaler Schriftweise sind in der Innenseite eingraviert." Günter Hocke

„3.5.86 und der Name Gerd in digitaler Schriftweise ist darauf zu sehen“, liest der Finder vor. Weitere Auffälligkeiten sind nicht zu sehen. „Eher unauffällig, schlicht und ohne besondere Verzierungen“, sagt Hocke. „Das Hochzeitsdatum und der Name des Ehemannes“, ist er überzeugt. Haben möchte er indes für den Fund nichts. „Ich freue mich, wenn wir damit die Besitzerin glücklich machen“, sagt er und hofft, dass schnellstmöglich sich eine Dame meldet, nach Möglichkeit mit dem Familienstammbuch und dem darin stehenden Hochzeitsdatum als Beleg für die Eigentumsrechte.

Infos zum gefundenen Ehering gibt es bei Matthias Engelken von der Meppener Tagespost unter Tel. 05931 940148 oder per E-Mail an m.engelken@noz.de.