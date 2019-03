Heinz Hölscher klärte die Schüler über die Unternehmenshistorie auf. Foto:Schule

Haren. 21 Schüler aus den Klassen 8-10 in Begleitung von Schulsozialarbeiterin Bettina Schulten und Fachbereichsleiter Wirtschaft Marcel Schneider besuchten am 13. Februar die Firma Hölscher Wasserbau in Haren-Rütenmoor. Die Betriebsführung sollte nachhaltig in Erinnerung bleiben.