Haren. Der Verkehr rollt schon seit dem Jahresende wieder, jetzt ist die Brücke über den Brookgraben zwischen Hemsen und Wesuwe auch offiziell freigegeben worden.

750.000 Euro hat der Neubau gekostet, er ersetzt die 1957 errichtete alte Brücke im Zuge der Hemsener Straße (Kreisstraße 239). Sie war Mitte 2018 abgerissen worden, der Verkehr musste seitdem über Hüntel, Versen und Hemsen umgeleitet werden.

Gemeinsam mit Harens Bürgermeister Markus Honnigfort, dem Landtagsabgeordneten Bernd-Carsten Hiebing (CDU) und den zuständigen Harener Kreistagsabgeordneten Arnold Terborg, Maria Albers (beide CDU) und Ulrich Wilde (SPD) gab Landrat Reinhard Winter die Brücke offiziell frei.

Er dankte dem Land Niedersachsen für Unterstützung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, aus dem 60 Prozent der Kosten oder 450000 Euro übernommen wurden. Den Rest trägt der Landkreis Emsland. „Damit haben wir die Möglichkeit, im Emsland eine ganze Reihe Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen“, sagte Winter. Insgesamt stehen in diesem Jahr acht ähnliche Bauprojekte an. Von den Kosten in Höhe von rund 13 Millionen Euro übernimmt das Land etwa 7,8 Millionen und vergrößert damit den finanziellen Spielraum vor Ort.

Bernd-Carsten Hiebing erläuterte, insgesamt stelle das Land den Kommunen 75 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen wie die Brücke über den Brookgraben zur Verfügung. Winter dankte dem Abgeordnetenfür dessen Unterstützung bei der Vergabe der Zuwendungen.

Mit der neuen Brücke sei die Verkehrssicherheit deutlich gewachsen, erläuterte Detlev Thieke vom Landkreis Emsland. So sei ein bisher nicht vorhandener separater Geh- und Fußweg eingebaut worden, der durch Schutzplanken von der Fahrbahn getrennt sei. Aber vor allem entsprächen Statik und Standsicherheit der neuen Brücke den heutigen Anforderungen.

Tiefe Gründung

Nach Thiekes Angaben waren erhebliche Gründungsarbeiten nötig. So seien unter jedem der beiden Widerlager fünf 12 bis 15 Meter lange Betonpfähle in den Untergrund gerammt worden. Die Fahrbahn der Brücke ist 10,80 Meter breit. Mit dem Neubau habe man auch die Fahrbahn der Kreisstraße angeglichen und eine bisher vorhandene „Sprungschanze“ entschärft, sagte Thieke.

Anzeige Anzeige

„Die Hemsener Straße mit der Brücke über den Brookgraben ist eine verkehrswichtige Verbindung zwischen Meppen, Wesuwe und Haren“, ergänzte Landrat Winter. Zudem liege die Brücke in einer Flutmulde der Ems, die bei extremeren Hochwassern überflutet werde, was Standfestigkeit voraussetze. Winter war froh, dass die vorgesehene Bauzeit von sechs Monaten eingehalten werden konnte.

Insgesamt brumme die Baukonjunktur noch, sagte Detlev Thieke. Firmen, die größere Baumaßnahmen ausführen könnten, seien zumeist ausgebucht.