Haren. Etwa 70 Migrantinnen und Migranten unterschiedlicher Herkunft haben an einer Informations- und Begegnungsveranstaltung in Haren teilgenommen. Sie informierten sich über Berufs- und Ausbildungschancen.

Das Jobcenter des Landkreises Emsland hatte in Zusammenarbeit mit der Stadt Haren sowie dem Projekt Netwin (Netzwerk Integration) zum zweiten Mal dazu eingeladen. „Die Veranstalter freuten sich über das rege Interesse an dem Angebot“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete eine Betriebsbesichtigung beim Unternehmen ELA Container in Haren. Während eines Rundgangs wurden die dortigen beruflichen Möglichkeiten erläutert. Hier hatten die Migranten die Gelegenheit, mit den Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen, um ihre Perspektiven auszuloten.

Kontakte knüpfen

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung konnten sich die Teilnehmer im Rathaus in Haren unter anderem an verschiedenen Infoständen über Berufs- und Ausbildungschancen informieren. In Kooperation mit der Stadt, dem Wirtschaftsverband Emsland und der Wachstumsregion Ems-Achse bot der Landkreis mit dieser Veranstaltung den Migranten die Gelegenheit, mit ansässigen Firmen wertvolle Kontakte zu knüpfen. Haren sei durch die Größe der Stadt, die vielfältigen Branchen mit aktiven und erfolgreichen Unternehmern und die vertrauensvolle Zusammenarbeit der beteiligten Akteure vorbildlich bei der gesellschaftlichen und beruflichen Integration der Neubürger, heißt es vonseiten der Stadt Haren.

In kleinen Gruppen – und bei Bedarf unterstützt durch Fallmanager und Sprachmittler – fanden Gespräche mit Vertretern der örtlichen Wirtschaft statt. Um das gegenseitige Kennenlernen zu vereinfachen und eine anschließende Kontaktaufnahme seitens der Arbeitgeber zu ermöglichen, waren die Teilnehmer zuvor von den zuständigen Fallmanagern des Jobcenters des Landkreises Emsland mit Kurzprofilen ausgestattet worden. Erste Praktikumsvereinbarungen wurden geschlossen und Vorstellungsgespräche in Aussicht gestellt.