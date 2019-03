Haren. Im Rahmen des Projektes „Bücherwürmer wissen mehr“ hat der Rotary-Club Haren der Josefschule Emmeln Bücher mit dem Titel „Faustdicke Freunde“ von Marianne Loibl überreicht. Besonders gefreut haben sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2.

Konflikte, Ängste, Opfer, Täter: Das Buch „Faustdicke Freunde“ thematisiert einer Pressemitteilung zufolge Situationen, die auch schon bei Kindern zum Alltag gehören. Es geht um Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft, aber auch um Streit, Vorurteile und faustdicke Auseinandersetzungen mit Älteren. Nach Angaben der kommissarischen Schulleiterin Sandra Jänen begannen die ersten Kinder gleich nach der Übergabe in dem Buch zu blättern und zu lesen.

Der Rotary Club hat sich seit einigen Jahren schon zum Ziel gesetzt, die Lese- und Schreibfähigkeit von Grundschülern in der Region zu fördern. Daher bietet der Serviceclub an, die Arbeit in der Schule zu unterstützen, indem Lehrerinnen und Schülern speziell aufbereitetes Lehrmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Im Klassenverband können die Bücher nun gelesen und auch gemeinsam bearbeitet werden; jede Lehrerin erhielt noch ein Begleitheft dazu. Die Grundschule Emmeln dankte dem Rotary-Club Haren „für diese schöne Art der Leseförderung“. Zuvor hatten auch schon Schulen in Tinnen, Rütenbrock, Wesuwe und Erika-Altenberge Bücher erhalten.

Rotary international ist eine weltweite Vereinigung von Männern und Frauen mit Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement. Der erste Rotary-Club wurde 1905 in Chicago gegründet. Der Rotary-Club Haren (Ems) wurde 2010 gegründet.