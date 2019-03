Foto: Ann-Christin Fischer

Haren. Zwei Musikkapellen, 25 Fußtruppen und 54 Motivwagen machten sich am Rosenmontag in Haren-Rütenbrock pünktlich um 10.11 Uhr auf, um dem Sturm zu trotzen und den Zuschauern zu zeigen, wie viel Arbeit sie in den letzten Monaten in ihre Wagen steckten.