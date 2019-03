Haren. Über eine Vielzahl an bevorstehenden Aktivitäten dürfen sich die Mitglieder des SV DJK Tinnen in diesem Jahr freuen.

Weitaus mehr zu bieten als nur Fußball hat der Sportverein Tinnen. So präsentierte Vereinsvorsitzender Michael Giesen auf der jetzt durchgeführten Jahreshauptversammlung gleich mehrere Termine, an denen Mitglieder, Freunde und Gönner des Clubs sich beteiligen dürfen. „Angefangen von der Aktion Saubere Landschaft am 9. März, über das traditionelle Doppelkopfturnier am 29. März, das Osterfeuer, ausgerichtet gemeinsam mit dem Schützenverein, bis hin zur Betreuerfeier am 11. Mai, haben wir einiges vorbereitet“, lud Giesen ein. Dabei sei ihm wichtig, dass bei den Veranstaltungen an Jung und Alt gedacht wurde und alle Altersschichten eingeladen sind.









Besonders die Jugend im Alter von 9 bis 13 lud er jedoch ein, am DJK Sportjugendzeltlager in Geeste vom 6. bis zum 11. Juli teilzunehmen. Ebenso warb er schon jetzt für das bevorstehende Sportwochenende vom 8. bis zum 10. August, bei dem neben dem Tag der Jugend am Donnerstag mit großem Tagesprogramm und abschließendem Zelten am Vereinsheim, dem Cliquenturnier und der Blau-Weißen-Nacht am Freitag auch das traditionelle Dorfpokalturnier sowie viele Aktionen für Kinder am Samstag auf dem Programm stünden.









Eine besondere Ehrung erhielt auf der Zusammenkunft indes der achtjährige Malte Leugers. „Malte ist unser 250. Mitglied“, dankte Giesen dem jungen Sportler für die Mitgliedschaft. „Unser im Vergleich zu anderen Clubs kleiner Verein wächst stetig“, freute er sich.









„Grund für unser Wachstum ist auch die intensive Jugendarbeit“, erklärte der 33-Jährige und dankte in diesem Zusammenhang allen Trainern und Betreuern für ihr hohes ehrenamtliche Engagement. Allein im Bereich Fußball würden neben einer neuerdings gegründeten Radfahrgruppe und weiteren Gymnastik- und Laufgemeinschaften derzeit elf Mannschaften von den Minikickern bis zum Team der Alten Herren am Spielbetrieb teilnehmen. „Zudem sind für den Verein mit Mathis Vehring und Jan Hopster zwei Schiedsrichter im Einsatz“, dankte der Vorsitzende auch ihnen für den regelmäßigen Einsatz.





Auch auf besondere Erfolge wies Giesen hin. So hatte die D-Jugend im vergangenen Jahr gleich mehrere Titel errungen. „Staffelsieger, Kreismeister EL Mitte, Vize-Kreismeister, Pokalsieger EL Mitte und Kreispokalsieger: das muss erstmal jemand nachmachen“, beglückwünschte Giesen das Team unter großem Beifall der Versammlung.





Dass der Sportverein auch im Bereich E-Sport gut aufgestellt ist, zeigte die Teilnahme von Jonas Möhlenkamp und Marten Fischer am E-Soccer NFV-Turnier in Barsinghausen. Das Duo hatte dabei einen beachtlichen 10. Rang von insgesamt 64 Teams erreicht.









„Doch alle sportlichen Erfolge sind nur möglich, wenn das Drumherum stimmt“, schlug Vorsitzender Giesen eine Brücke in Richtung der sogenannten Greenkeeper. An zehn Terminen im Jahr hält diese Gruppe den Sportplatz sowie das Vereinsheim instand und sorgt für Sauberkeit auf und abseits der Plätze. So hatten die Teilnehmer der Arbeitseinsätze im vergangenen Jahr unter anderem neue Tore aufgestellt und alte versetzt, das Pflaster erweitert und am Vereinsheim einen Windschutz installiert.





Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden unterdessen Reinhold Holterhaus, Wilhelm Diek, Ernst Nehrenberg und Wilhelm Rohe. Glückwünsche seitens des Vorstandes erhielten zudem Hannah Bruns und Timo Griep, die von ihren Teams zu Fußballerin und Fußballer des Jahres erkoren wurden.

Keine Änderungen gab es indes im Vorstandsteam. „Ich freue mich darüber, dass alle auch für das kommende Jahr ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand erklärt haben“, dankte Giesen seinen Vorstandskollegen.