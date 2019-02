Haren. Die 34. Fußball-Stadtmeisterschaft der Harener Fußball-Jugend hat den begeistert mitfiebernden Zuschauern auf der Hallentribüne wieder spannende Finals geboten. Es bestritten Mannschaften von der F-Jugend bis A-Jugend die Endspiele der Stadtmeisterschaft in der Großsporthalle in Haren.

Die Vorrunde der nun schon 34. Harener Stadtmeisterschaft wurde zwischen Weihnachten und Neujahr ausgespielt. „Insgesamt haben 65 Harener Jugend-Vereinsmannschaften teilgenommen, das heißt 700 Kinder und Jugendliche haben sich in diesem sportlichen Wettkampf gemessen“, freute sich Mitorganisator des Hallenturniers nach Futsal-Regeln, Norbert Rüschen.

Der Endspieltag startete mit einem vom FC Wesuwe organisierten Minikickerturnier. Am Nachmittag ging es dann bei den Endspielen der verschiedenen Jugenden heiß her. Den Anfang machten die Kicker des TuS Haren und der Jugendspielgemeinschaft Hebelermeer/Fehndorf/Schöninghsdorf. So setzten sich im Finale der F-Jugend die Gäste aus Hebelermeer/Fehndorf/Schöninghsdorf nach einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel mit 1:0 gegen die Hausherren durch und siegten durch einen späten Treffer zwei Minuten vor Schluss.

Lange umkämpft

Bei der E-Jugend konnte sich allerdings die Mannschaft des TuS Haren gegen den SV Erika-Altenberge nach einem lange umkämpften Spiel mit 2:0 behaupten und den Pokal mit nach Hause nehmen. Bei den Endspielen der D-Jugend und C-Jugend setzten sich jeweils die Kicker des FC Wesuwe mit torreichen Siegen durch. Während im ersten Aufeinandertreffen der FC Wesuwe den TuS Haren mit 5:2 bezwang, konnten die Zuschauer elf Tore im Finale der C-Jugend bestaunen. Dieses entschied der FC Wesuwe knapp mit 6:5 gegen die JSG Haren/Emmeln für sich. Ebenfalls torreich endete das Finale der B-Jugend. Souverän gewann die Mannschaft der JSG Rütenbrock/Erika/Altenberge gegen die JSG Haren/Emmeln mit 6:1.

Wesuwe darf zum dritten Mal jubeln

Das dritte Mal jubeln durfte der FC Wesuwe im Finale der A-Jugend. Die Spieler machten es der C-Jugend nach und sicherten sich mit einem 3:0-Sieg über die JSG Emmeln/Haren den Pokal. Die Endspiele der D-Juniorinnen und C-Juniorinnen konnten der SV DJK Tinnen und wiederum der FC Wesuwe für sich entscheiden. Während die Fußballerinnen des SV DJK Tinnen mit 6:2 gegen den FC Wesuwe im Finale der D-Juniorinnen die O berhand behielten, legt bei den C-Juniorinnen der FC Wesuwe noch einen drauf und gewann das Endspiel mit 7:2 gegen die JSG Rütenbrock/Erika/Altenberge.

Die Veranstalter freuten sich über einen tollen Endspieltag und zogen eine positive Bilanz. „Bei hervorragendem Wetter haben eine Menge Zuschauer den Weg zu uns in die Halle gefunden. Neben spannenden Spielen haben wir uns sehr über die super Stimmung gefreut“, resümiert Norbert Rüschen die 34. Stadtmeisterschaft.