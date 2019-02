Haren. Die Wahl eines neuen Vorstands und ein Wechsel in der Vorstandsspitze haben die Sitzung des Stadtjungendrings Haren e. V. (SJR) bestimmt.

Als Dachverband der Jugendvereine und Jugendgruppen ist der Stadtjugendring (SJR) bereits seit 49 Jahren aktiv und bringt sich in das gesellschaftliche Leben der Schifferstadt ein. Der SJR organisiert Veranstaltungen, ermöglicht den Austausch der Jugendvereine, übernimmt die Vermietung des City-Mobils und fördert Projekte in der Jugendarbeit. Zudem dient er als Sprachrohr der jungen Menschen gegenüber der Harener Verwaltung und Politik.

Wie vielfältig das Engagement des Stadtjugendrings ist, hat Johanna Hüsers in einem Rückblick auf die vergangenen Jahre deutlich gemacht. Unter anderem habe das SJR-Turnier guten Zulauf erhalten. „Das Turnier wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden“, versprach Hüsers. Sie sei froh, dass die Neuanschaffung eines Citymobils im vergangenen Jahr geklappt habe. Wegen der großen Nachfrage in den Sommermonaten riet sie den Vereinen dazu, eine Nutzung rechtzeitig zu beantragen. Da es kaum Interesse am Verleih der Kanus des SJR gebe, überlege der Verein diese zu verkaufen.

Dank und Anerkennung

Dank und Anerkennung für die Arbeit des Stadtjugendrings gab es von Harens Erstem Stadtrat, Dieter Sturm. Die Verwaltung wisse, was der SJR leiste und werde die ehrenamtliche Arbeit des Vorstands weiterhin gerne unterstützen. Er ermutigte alle Anwesenden, bei Bedarf an finanzieller Unterstützung für die Vereine, sich an den SJR sowie an die Stadt zu wenden. „Gute Projektideen, von denen die Jugend in Haren profitiert, sollen nicht an mangelnden Finanzmitteln scheitern. Wir finden gemeinsam eine Lösung, wenn es um die Förderung solcher Projekte geht“, sagte Sturm. Der Erste Stadtrat berichtete, dass die Jugendbefragung gezeigt habe, dass bei der Jugendarbeit in Haren weiterer Handlungsbedarf bestehe. Die Stadt wolle sich dieser Aufgabe stellen und gemeinsam mit den Vertretern der Jugendvereine und des SJR nach einer Lösung suchen. „Zusammen können wir ein tragfähiges Konzept für die Jugendarbeit finden“, sagte Sturm.

Bei den Vorstandswahlen, die der SJR turnusgemäß alle zwei Jahre durchführt, gab es eine Neuerung in der Führungsspitze. Nach einer vierjährigen Amtszeit trat Johanna Hüsers nicht mehr zur Wahl als erste Vorsitzende an. Auch Jan Tieben stand nicht mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung. Stattdessen erklärte sich Christian Backs bereit, den ersten Vorsitz des SJR zu übernehmen. Er wurde einstimmig gewählt. Als zweite Vorsitzende wählte die Versammlung Anna Hoormann. Kassenwartin wurde Patricia Tenbründel. Zum Schriftführer wählte die Versammlung Simon Fübbeker. Alexander Kiepe bleibt Materialwart. Als Beisitzer gehören Alexander Thole und Andreas Grüter dem SJR an.

Jugendarbeit vorgestellt

Sturm dankte Hüsers und Tieben, lobte die gute Zusammenarbeit und überreichte in Anerkennung ihres ehrenamtlichen Einsatzes ein Geschenk der Stadt Haren. Gleichzeitig freute er sich, dass der Vorstand neu besetzt werden konnte. Den Worten des Ersten Stadtrates schloss sich Stadtjugendpfleger Günter Krüssel an, der als beratendes Mitglied den SJR weiterhin unterstützt.

Simon Fübbecker stellte am Ende der Versammlung den Verein Jugend Stark machen e. V. vor, der die katholische Jugendarbeit im Dekanat Emsland-Nord unterstützt. Der Verein fördere Projekte in der Jugendarbeit sowie Anschaffungen und unterstütze bei der Beantragung von Geldern für Großprojekte bei anderen Förderern.