Haren. Mit einer starken Leistung siegte jetzt Vivian Martin vom RuFV Cloppenburg bei den Harener Pferdehighlights.

Fehlerlos und am Ende mit der schnellsten Zeit: Mit einer überzeugenden Leistung sicherte sich Vivian Martin vom Reit- und Fahrverein (RufV) Cloppenburg jetzt den Sieg beim Großen Preis der Harener Pferdehighlights auf dem Reiterhof Lüssing in Haren-Raken. Vor den Augen der Richter Gerd Schoemaker und Heinrich Koonert holte sie sich dabei mit ihrem Wallach Corzet den vom Unternehmen Gerdes CNC Technik gesponserten Preis.









Geschlagen geben mussten sich dabei am Ende Springreiterin Janne Visscher vom Fahr- und Reitverein Filsum auf ihrer Stute La Grafina und Lokalmatador Manfred Hebbelmann auf Cassitha. Beide hatten ebenso einen fehlerfreien Ritt sowohl im Vorlauf als auch im Stechen hingelegt und unter dem großen Applaus der Zuschauer gute Zeiten vorgelegt, die jedoch von Martin in ihrem letzten Ritt unterboten werden konnte. Anna Ostermann vom RuFV Lorup auf Cadeau 54 sowie Inken Haneborger vom Reitverein Petkum-Olderum auf Picolor wurden nach vier beziehungsweise acht Fehlerpunkten im Stechen auf die weiteren Plätze verwiesen.









Turnierleiter Frank Otto dankte bei der Preisübergabe den Teilnehmern für den spannenden Wettkampf und freute sich vor allem, dass neben Manfred Hebbelmann weitere Reiter aus dem heimischen RuFV Haren Erfolge in ihren jeweiligen Klassen feierten. So verwies Vivien Lonnemann in der Springpferdeprüfung Klasse A** auf Bijou 444 Lena Ottink vom RFV Südlohn-Oeding auf Cabit 3 und Karl-Heinz Markus vom RC Werlte auf Chuck 50 auf die Plätze. Ebenso gewann sie die Springpferdeprüfung Klasse L auf Bijou 444 vor Ann-Estelle Janßen aus Lathen auf Crystal Speed 3 sowie Massimo de Boeck vom RUFV Lastrup auf Mc Flurry 10. Auf der Stute Ivory 47 gewann Lonnemann hingegen das Klasse M* Springreiten. Lob vom RuFV Haren Vorsitzenden gab es unterdessen auch für Nora Möhlenkamp, die auf ihrem Hengst Milkyway K in der Mannschaftsspringprüfung Klasse A* mit vier weiteren Reitern Platz 1 belegte.









Ebenso freuten sich die Schifferstädter über einen Doppelsieg in der Springprüfung Klasse A*, bei der Nina-Justine Held auf Columbo 50 sowie Manfred Hebbelmann auf Queena LH Springreiterin Selma Burs vom RuFV Osterbrock auf Allcantara auf den dritten Rang verwies. In der gleichen Klasse errang zudem Anke Deuling vom RufV Haren in der zweiten Abteilung ebenso Rang 1 auf It´s Lady Yvonne Z.









Doch nicht nur im Springreiten bewiesen die Harener Duos ihre Klasse. Auch in der Dressurprüfung Klasse A* nutzte Laura Müller den Heimvorteil und erreichte auf Monty Phython 28 einen guten dritten Platz hinter Anna-Kristina Lübbers vom RuFV Rhede auf Crystal Dance und Siegerin Marie Stüwe vom RuVF Osterbrock auf Dath Vader 4. Auch deshalb zeigte sich Turnierleiter Otto zufrieden mit der Ausbeute der heimischen Reiter und Pferde.