Haren. Die Stadt Haren möchte den Bebauungsplan an der Röchlingstraße in Rütenbrock ändern und dem Unternehmen damit eine weitere Expansion ermöglichen. Ungewöhnlich: Es soll Baurecht auf Zeit zur Anwendung kommen, denn drei Wohnhäuser werden mit überplant.

Die Firma Röchling möchte ihren Standort in Rütenbrock weiter ausbauen. Sie dient als Zentrale für die Sparte „Industrial“ der weltweit tätigen Röchling SE, die ihren Sitz in Mannheim hat. Unter anderem soll in Rütenbrock ein Verwaltungsgebäude und ein Technologiezentrum gebaut werden, um die Aktivitäten in Forschung und Entwicklung in einem Gebäude zusammenzufassen.

Sie sollen zwischen der Hauptzufahrt und der B408 gebaut und so zu einem ansprechenden Eingangsbereich für den gesamten Standort umgestaltet werden. Allerdings gehören noch nicht alle erforderlichen Grundstücke dem Unternehmen, sondern an der Hollandstraße stehen drei Wohnhäuser, mit deren Besitzern Gespräche geführt worden seien.

Deshalb soll nun laut Harens Stadtbaurat Henrik Brinker Baurecht auf Zeit angewendet werden. Das bedeute, dass zwar die in Privatbesitz befindlichen Grundstücke überplant würden, sich aber für deren Bewohner nichts ändere, so lange sie nicht verkauften. Erst dann kämen die geänderten Bestimmungen des Bebauungsplanes zum Zuge.

Und die sehen vor, dass in diesem Bereich sowohl ein Gewerbe- als auch ein Industriegebiet eingerichtet werden sollen. Unterschiede liegen unter anderem in den Lärmschutzvorschriften, die sich für die Anwohner nicht verschlechterten. Auch solle am Ende ein Teil der Stichstraße „Röchlingstraße“ als öffentliche Straßenverkehrsfläche entwidmet werden.

Gegen Letzteres hatte ein Anwohner eingewandt, dass er nach einer geplanten Übernahme eines Teilgrundstückes nach Einziehung der Straße eine Zufahrt fehle. Die Stadt Haren möchte aber dem öffentlichen Belang der Sicherung und Erweiterung eines wichtigen Wirtschaftsbetriebes mehr Gewicht einräumen, als dem privaten Interesse eines Grundeigentümers für ein noch zu übernehmendes Grundstück.

Der Bauausschuss stimmte der öffentlichen Auslegung der Planung zu. Damit können weitere Anregungen vorgebracht werden. Hans-Hermann Lonquich (SPD) und Maria Albers (CDU) lobten das Vorhaben als wichtige Maßnahme für Röchling und Rütenbrock.