Haren. Gibt es in Haren ausreichend Wohnraum für eine wachsende Bevölkerung? Um diese Frage zu beantworten, hat der Stadtrat ein Wohnraumversorgungskonzept in Auftrag gegeben. Ein erster Entwurf liegt nun vor. Und es gibt offensichtlich Handlungsbedarf.

Den Antrag, ein solches Konzept erarbeiten zu lassen, hatte die CDU vor genau zwei Jahren eingebracht. Unterstützung kam damals grundsätzlich von der SPD – sie kritisierte aber, die Erarbeitung werde zu lange dauern und das Konzept reiche nicht weit genug. Nun also hat Stefan Lehnert vom Büro ALP „Institut für Wohnen und Stadtentwicklung“ aus Hamburg eine umfangreiche erste Auswertung der Wohnraumsituation Harens vorgelegt.

Schlüsse ziehen

Ob und welche Handlungsempfehlungen daraus zu schließen sind, wird die Politik am Ende zu entscheiden haben. Verabschiedet wird das Konzept erst nach umfangreicher Auswertung und Besprechung im Stadtrat.

ALP-Vertreter Lehnert analysierte zunächst die wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen in Haren. Demnach wächst die Zahl der Einwohner seit Jahren im Gleichschritt mit dem wirtschaftlichen Erfolg und den Steuereinnahmen. Die Folge: Der Bedarf an Wohnraum ist stetig gewachsen. Durchschnittlich rund 140 Wohneinheiten pro Jahr sind in Haren in den vergangenen zehn Jahren errichtet worden, was in etwa der Neubautätigkeit im niedersächsischen Durchschnitt entspricht.

Niedrige Zinsen, eine sinkende Zahl an Auspendlern, also Menschen die in Haren leben, aber außerhalb arbeiten, hoher Zuzug von Arbeitskräften und eine vergleichsweise geringe Sterberate im Verhältnis zur Zahl der Geburten: Der Trend, neue Wohneinheiten zu errichten, ist dank dieser Umstände nach Angaben von Stefan Lehnert ungebrochen.

Und es dürfte seiner Analyse zufolge auch so weitergehen. Je nach Grundannahme könne man prognostizieren, wie sich die Bevölkerung Harens entwickeln werde. Sicher ist: Es geht nach oben, und zwar um 1800 bis 2750 Einwohner bis zum Jahr 2035. Derzeit hat Haren 25000 Einwohner, und die Analysten aus Hamburg haben 7620 Wohngebäude gezählt.

Mehr Senioren

Weil in der nahen Zukunft gleichzeitig die Zahl der Senioren und die der Singles zunehmen würden, steige auch der Bedarf an kleineren Wohneinheiten, sagte Lehnert. Junge Familien bevorzugten allerdings nach wie vor eindeutig das eigene Einfamilienhaus, das den größten Teil aller Wohngebäude ausmache. Laut Lehnerts Prognose werden in Haren bis zum Jahr 2035 unterm Strich zwischen 1050 und 1370 neue Haushalte entstehen. Entsprechend sei der Neubau von 84 bis 103 Wohneinheiten pro Jahr erforderlich.

Erhebliche Nachfrage gebe es bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, barrierefreien Mietwohnungen und auch bei bezahlbaren kleinen bis mittelgroßen Wohnungen.

Gebaut würden derzeit vor allem Wohnungen im gehobenen Preissegment ab 8 Euro Miete pro Quadratmeter. Der Bau von Einfamilienhäusern verbrauche viel Fläche, die vor allem in der besonders beliebten Kernstadt nicht vorhanden sei.

Georg Berenzen (SPD) sah im Gutachten bestätigt, dass vor allem in den Ortsteilen zu wenig Bauland angeboten werde, dass sozialer Wohnungsbau dringend nötig sei und eine Baugenossenschaft so wie in Meppen installiert werden müsse.

Dem widersprach Holger Cosse (CDU). Der massive Neubau von Wohneinheiten in den vergangenen Jahren auch in den Ortsteilen beweise, dass die Politik eine erhebliche Dynamik ermöglicht habe. Mit „gefühlten Werten“ komme man nicht weiter. Vielmehr müsse man nun herausarbeiten, welche Konsequenzen aus den ermittelten Daten zu ziehen seien und wie die Stadt Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen könne.