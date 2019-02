Meppen. Reinhard Todt bleibt Vorsitzender der Senioren Union (SU) im CDU Stadtverband Meppen. Gast der gut besuchten Mitgliederversammlung war unter anderem der Meppener CDU-Vorsitzende Arne Fillies.

In seinem Bericht blickte Todt auf die vergangene Amtszeit zurück und dankte seinem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. So habe man viele Veranstaltungen durchgeführt, sich unter anderem über soziale und gesellschaftspolitische Themen informieren lassen und auch zwei gemeinsame Reisen unternommen. Besonders wichtig sei für den Vorstand jedoch die positive Mitgliederentwicklung im Stadtverband, sowie die hohe Beteiligung bei den Veranstaltungen und das harmonische Miteinander innerhalb der Union gewesen.

Todt, der den Vorsitz der Senioren Union vor zwei Jahren übernommen hatte, wurde mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt für weitere zwei Jahre bestätigt. Auch dem stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Cloppenburg, sowie Schriftführer Jürgen Müller sprachen die Senioren erneut ihr Vertrauen aus. Das Vorstandsteam komplettieren die wiedergewählten Beisitzerinnen Hedwig Cordes, Christine Kemper und Irmgard Orlik. Neu in den Vorstand gewählt wurde Hermann Egbers als Beisitzer.

Starken Einfluss

Die Senioren Union Deutschland sei keineswegs nur eine Vereinigung zur Freizeitgestaltung der Senioren, sondern gestalte auch politisch in der Gesellschaft mit, so Todt. So habe die Senioren Union, wenn sie geschlossen auftrete, einen starken Einfluss, und könne im direkten Umfeld noch so manches bewirken.

„In diesem Jahr liegt die Europawahl vor uns und gerade wir aus der älteren Generation wissen, was es bedeutet, in einer friedlichen Welt zu leben und können abschätzen, was ein Miteinander ohne Grenzen und ein gegenseitiges Vertrauen bedeutet. Dies müssen wir unserer Gesellschaft vermitteln und für den Erhalt dieser Werte kämpfen“, so der Vorsitzende weiter. Auch bei der Landratswahl wollen die Senioren ihren Kandidaten unterstützen, „denn die CDU-spezifische Emslandpolitik hat uns Emsländern das Optimum an Nutzen gebracht“, so Todt in seiner Rede.

Viele Ziele umgesetzt

Der Vorsitzende des CDU Stadtverbands Meppen, Arne Fillies, berichtete in seinem Vortrag aus der Arbeit des CDU-Stadtverbandes und der aktuellen Stadtpolitik. Es seien bereits kurz vor der Hälfte der Wahlperiode des Stadtrates viele Ziele der CDU umgesetzt oder angeschoben worden. Beispielhaft nannte Fillies die Überdachung der Freilichtbühne Meppen, die Neugestaltung der Fußgängerunterführung am Bahnhof, den Neubau des Unionsstadions an der Versener Straße, sowie die Neugestaltung des Campingplatzes und die verstärkte Sanierung von Radfahrwegen.