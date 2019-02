Haren. Miteinander Zeit verbringen und voneinander lernen: Für ihr Engagement wurden Schüler der Martinus-Oberschule jetzt für den Wettbewerb "Kleine Alltagshelden 2018" vorgeschlagen.

„Mein Plattdeutsch ist nicht besonders gut“, meint Marie Anneken mit einem Lachen. Allerdings ist es in den vergangenen Monaten durchaus besser geworden. Regelmäßig besucht die Schülerin der Martinus-Oberschule in Haren das Seniorenzentrum St. Martinus in der Schifferstadt und holt gemeinsam mit weiteren Mitstreitern einige Bewohner in die Schule, um mit ihnen Zeit zu verbringen, Gesellschaftsspiele zu spielen, Plattdeutschrätsel zu lösen, zu singen oder einfach zu reden. Dabei parlieren die älteren Herrschaften gern in der plattdeutschen Sprache. Anneken und ihre Schulkameraden verstehen sie gut, können mittlerweile sogar einige Wörter selber sprechen. „Das ist aber nicht immer so einfach“, weiß auch Juline Horstmann und deutet auf das Whiteboard in der Schulklasse. „Dafür gibt es keine plattdeutschen Begriffe“, lacht sie. Gern zeigen die Schüler den Gästen die neuen Techniken in der Einrichtung. Lassen sich erklären, wie Schule früher war, oder hören Geschichten aus alten Zeiten in der Schifferstadt. „Da hören wir viele spannende Anekdoten“, sagt auch Mariana Rudolph. Die 10. Klässlerin hatte sich zu Beginn des Schuljahres bewusst für das Profil Gesundheit und Soziales entschieden, möchte vielleicht später auch in diesem Bereich arbeiten. „So habe ich einen wirklich praxisnahen Einblick in den Pflegebereich“, freut sie sich über die Kooperation der Oberschule mit der Senioreneinrichtung. Seit Jahren arbeitet die Schule mit sozialen Einrichtungen aber auch mit Handwerksbetrieben aus der näheren und weiteren Umgebung zusammen. So haben etwa Schüler aus dem Profil Technik und Wirtschaft intensiven Kontakt zu Unternehmen in der Region, sehen, welche Berufszweige es gibt und erkennen auch so, in welchem Bereich sie später arbeiten möchten.





Eine win-win Situation Maria Feldker





Ähnlich ergeht es den Schülern im Bereich Gesundheit und Soziales. „Dass Schülerinnen und Schüler sich wie in diesem Fall jedoch dermaßen intensiv mit den Bewohnern der Pflegeeinrichtung auseinandersetzen, sich in ihrer Freizeit mit ihnen beschäftigen, und auch so für Abwechslung für die Senioren sorgen, haben wir selten“, sagt Maria Feldker. Sie ist Lehrerin an der Oberschule und hatte gemeinsam mit Kollegin Ursula Schmitt-Senger die drei Schüler für den Wettbewerb „Kleine Alltagshelden 2018“ stellvertretend für die ganze Gruppe bestehend aus 18 Schülern vorgeschlagen. „Durch das Engagement der Schüler in ihrer Freizeit begegnen sich Generationen auf unkomplizierte Art und Weise an ihren Lern- und Lebensorten. Eine win-win Situation“, sagt die Lehrerin. Sie freut sich darüber, dass beide Seiten voneinander lernen. „Davon werden die Schüler auch später profitieren“, ist Feldker überzeugt.





Für ihr Engagement wurden die Schüler nun für den Preis „Kleine Alltagshelden 2018“ vorgeschlagen. Gesucht werden beim Wettbewerb – organisiert von den Freiwilligenagenturen und -zentren, den Familienzentren sowie dem Landkreis Emsland, dem EL-Kurier und der Meppener Tagespost – Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren, die sich in besonderer Weise für Mitmenschen eingesetzt haben oder ehrenamtlich aktiv sind. Für alle Teilnehmer gibt es etwas zu gewinnen. So unterstützen die Volksbanken Raiffeisenbanken im nördlichen Emsland und die AOK Emsland/Grafschaft Bentheim die Aktion.

Anzeige Anzeige

Vorschläge können weiterhin eingereicht werden bei Matthias Engelken (per E-Mail an m.engelken@noz.de oder unter Tel. 05931 940148 sowie bei den Freiwilligenzentren und Agenturen im Einzugsgebiet der Meppener Tagespost. Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. Februar.