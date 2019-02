Haren. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die das Anzünden zweier Bienenstöcke und damit den Tod von bis zu 30000 Bienen in Haren beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Mitte der Woche hatten sich im Bienenzentrum Imme turnusgemäß die Mitglieder des Imkervereins Haren und Umgebung getroffen und der ungewöhnliche Fall von Vandalismus war dort neben vielen anderen Dingen ebenfalls ein Thema, wie Imme-Vorsitzender Hermann Hüsers berichtet.

„Es kommt schon mal vor, dass Bienenkästen umgeworfen oder mit Steinen beworfen werden“, sagt Hüsers. Vielleicht sei das eine Art Mutprobe nach dem Motto: „Mal sehen, wie die Bienen reagieren“. Aber dass die Bienenbeute, wie der Kasten im Fachjargon heißt, in Flammen aufgegangen sei, daran könne sich keiner erinnern. Und Verständnis dafür habe natürlich niemand, ebensowenig eine Erklärung für das mögliche Motiv.

Und es sei auch gar nicht so einfach, ein solches Feuer zu entzünden, sagt Hüsers. Denn der Kasten lasse sich aus seiner Sicht nicht einfach mit einem Feuerzeug entflammen, sondern da müsse man vermutlich mit einem Brandbeschleuniger oder Ähnlichem nachhelfen. Selbstentzündung sei aus seiner Sicht jedenfalls auszuschließen, da in den Kästen keinerlei elektrische Technik verbaut sei.

Wie berichtet, waren die beiden Kästen samt Inhalt zwischen dem 2. Januar und 15. Februar am Püntkers Patt in Haren in der Nähe der Unterführung der B408 an der Ems in Flammen aufgegangen. Dort hatte der Besitzer sie zur Winterruhe aufgestellt, denn Honigbienen bilden mehrjährige Völker, die in der kalten Jahreszeit eine sogenannte Wintertraube bilden. Darin umgibt das Bienenvolk die Königin und die Tiere schützen sich gegenseitig vor Kälte. Die Bienen in der äußersten Schicht der Traube entwickeln zusätzlich durch Vibrieren ihrer Muskulatur Wärme.

Draußen zu kalt

Den wechselwarmen Honigbienen ist es im Winter draußen zum Fliegen zu kalt, denn sie sind von der Umgebungstemperatur abhängig und passen sich dieser an. Außerdem gibt es im Winter keine Blüten und somit keinerlei Anlass, den schützenden Stock zu verlassen.

„Deshalb hatten die Bienen natürlich auch keine Chance, vor dem Feuer davonzufliegen“, sagt Hermann Hüsers. Das Flugloch sei im Winter zudem verschlossen. Und selbst wenn die Bienen hätten fliehen können, wären sie im Winter ohne ihren schützenden Stock komplett aufgeschmissen und nicht überlebensfähig, sagt der Imkermeister.

Dem Bienenbesitzer wird nun ein Teil des Schadens erstattet. Hüsers schätzt ihn auf rund 600 Euro, die Imkerversicherung übernimmt aber 80 Euro pro Volk und 80 pro Bienenbeute, zusammen also 320 Euro. Aber hier gehe es den Imkern so, wie anderen Tierhaltern, deren Schützlingen Schaden zugefügt werde: „Um das Geld geht es eigentlich nicht, zumindest nicht in erster Linie. Sondern auch um Arbeit, Engagement und Sorge, die man investiert hat.“

Die Polizei hat derweil bislang keine Erkenntnisse über die möglichen Täter und deshalb auch nicht zum Motiv. Sie bittet weiter um Hinweise unter Telefon 05932/72100.