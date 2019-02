Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat einen 24-jährigen Mann aus Haren wegen eines Einbruchdiebstahls in Meppen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

In den restlichen sechs Anklagepunkten wurde der Mann jedoch freigesprochen. Nun wartet auf ihn eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung.

Es wurden 13 Zeugen für die verschiedenen Anklagepunkte verhört. Trotz der weitreichenden Bestandsaufnahmen konnte der Großteil der Anklagepunkte nicht ausreichend bewiesen werden, um ein Urteil auszusprechen. In mehreren Situationen waren die Zeugenaussagen widersprüchlich und nur selten nachweisbar. Zwei der Zeugen, die während der Einbrüche des Angeklagten möglicherweise als Komplizen agierten, verweigerten eine Zeugenaussage zu mehreren Fragen, um sich selbst nicht zu belasten. Objektive Beweisspuren waren nicht aufzufinden.

Kanister mit Diesel entwendet?

Der Angeklagte soll im Zeitraum zwischen Februar und März 2018 in das Vitus-Werk in Meppen eingebrochen sein und Kanister voll mit Diesel entwendet haben. Um in das Vitus Werk einzusteigen habe er einen Drahtschneider genutzt.

Strenges Urteil

Obwohl dem Angeklagten nur ein Einbruch nachgewiesen werden konnte, erhielt er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Begründet wurde dies vom Gericht mit den wiederholten Straftaten und der Tatsache, dass der Angeklagte mehrfach die Bewährungszeit seiner Strafen ignorierte. Bisher ist der Harener bereits zwölf Mal strafrechtlich aufgefallen, in sieben Fällen handelte es sich um Diebstähle. Für diese erhielt der Angeklagte bereits mehrere Freiheitsstrafen mit Bewährung.