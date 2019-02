Haren. Der Sportanglerverein Haren hat Jahresbilanz gezogen. 2018 war auf vielen Ebenen erfolgreich.

Der 1.Vorsitzende Heinz-Hermann Klaas freute sich, dass wieder viele Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt werden konnten. Für 25 Jahre im Verein erhielten folgende Mitglieder Urkunde und Anstecknadel: Heinz Helle, Jörg Hölscher, Frank Schoneville, Hermann Esders, Hermann Suelmann, Johann Finder, Heinz Hermann Klaas, Mathias Meerten, Klaus Köning, Erich Hüsing, Karl Mersch und Bennie Möller. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Cordes, Reinhold Cordes, Hermann Cramer, Norbert Humberg, Heinrich Lüßing und Helmut Pientka geehrt. Sogar 60 Jahre bei ist Klaus Balcke.

Anschließend erhielten die Vereinsmeister Auszeichnungen. Bei den Jugendlichen konnte sich Marcel Friedrich wieder den ersten Platz sichern. Auf dem zweiten Platz folgte ihm Dominik Maier vor dem Drittplatzierten André Pranger. Sie bekamen vom Jugendwart Helmut Pientka die Pokale überreicht.

Bei den Erwachsenen setzte sich Simon Ucherek. Er belegte den ersten Platz vor Jürgen Ucherek und Bernd Schlömer auf Platz 3. Hans Johannsen erhielt eine Auszeichnung als Dank für 35 Jahre Tätigkeit als Ausbilder zur Fischereiprüfung. Helmut Pientka, dem im vergangenen Jahr die Goldene Ehrennadel vom Landesfischereiverband überreicht worden war, ist jetzt für seine langjährige und außerordentliche Jugendarbeit auch im Verein geehrt worden. „Ohne sein Engagement wäre die Jugendabteilung nicht so erfolgreich, wie sie es heute ist. Die Fülle an Terminen, die Helmut Pientka mit der Jugendgruppe wahrgenommen hatte, ist außerordentlich groß“, sagte Vorsitzender Klaas. „Die Jugendgruppe nahm an Veranstaltungen, wie Angeln und Casting, auf Landes – und Bezirksebene teil. Es gibt sehr viele Vereine, die uns um diese Jugendarbeit beneiden.“

Ausgezeichnet

Der 2. Vorsitzende, Simon Ucherek, berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Unter anderem hatte der Verein beim Wettbewerb „ Bach im Fluss“ auf Landesebene den 2. Platz erreicht. Zum Abschluss des Jahres wurde der Verein zu einer zweiten Preisverleihung eingeladen, er hatte sich ebenfalls mit dem Mersbach am Innogy Klimaschutzpreis Haren beteiligt und ebenfalls den 2. Platz belegt.

Gewässerwart Chris Oswald informierte die Versammlung über die durchgeführten Tätigkeiten und Besatzmaßnahmen. So wurden im Haren-Rütenbrock- und Süd-Nord-Kanal 100 Kilogramm Laichzander und 1000 Kilogramm Weißfisch eingesetzt. In den Emmelner Teichen wurden 1000 Kilogramm Karpfen und 250 Kilogramm Forellen, im Autobahnteich Landegge und im Stadtteich jeweils 250 Kilogramm Karpfen eingesetzt.

Außerdem hat der SAV Haren im vergangenen Jahr die Ems mit 141 Kilogramm Quappensetzlingen besetzt. Jeder Setzling wog zehn Gramm. Die Quappe zählt in Deutschland zu den stark gefährdeten Fischen. Insgesamt hatten mehrere Vereinen 10.000 junge Quappen mit Größen von 5 bis 6 Zentimetern in den Nebenflüssen der Ems und im Vechtesystem ausgesetzt.

Jugendwart Helmut Pientka berichtete ausführlich über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Jugendgruppe im vergangenen Jahr. Die Jugendgruppe konnte 2018 an 79 Veranstaltungen teilnehmen, diese gliederten sich in 19 vereinsinterne Angelveranstaltungen, fünf nicht vereinsinterne Angelveranstaltungen, vier Fortbildungen, neun Arbeitseinsätze, acht sonstige Veranstaltungen sowie 34 Treffen zum Casting. Mit 19 erkämpften Pokalen sei es wieder einmal ein sehr erfolgreiches Jahr für die Jugendlichen gewesen, sagte Pientka.

Im Geschäftsbericht blickte Kassenwart Ulf Reimer auf ein gutes Jahr zurück. Die Anzahl der Mitglieder liegt bei 1073, davon 978 Erwachsene, 64 Jugendliche und 31 Angelschüler.

Im Anschluss an den Kassenbericht wurde das Thema „Beitragserhöhung“ vom 1. Vorsitzenden aufgegriffen. Nach einigen Wortmeldungen kam die Beitragserhöhung zur Abstimmung. Mit nur drei Gegenstimmen wurde die Beitragserhöhung auf 50 Euro angenommen.